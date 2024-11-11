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富邦媒10月營收同期高 網家月增年減

2024/11/11 17:09

富邦媒10月營收81.6億元。圖正中央者為總經理谷元宏。（業者提供）富邦媒10月營收81.6億元。圖正中央者為總經理谷元宏。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日公告10月營收81.6億元，月減1%、年增3%，創歷史同期新高；前10月累計營收872.4億元、年增3.4%，營運穩健。

另一家本土電商平台PChome網路家庭（8044）10月營收31.41億元，月增6.5%、年減12.52%；前10月累計營收296.96億元、年減8.98%，仍呈現衰退。

富邦媒指出，10月營運受惠momo 20週年慶點燃站上買氣，同步推升美妝保健、居家日用等品類的囤貨需求，臉部精華、魚油、衛生紙、清潔用品等產品銷售表現不錯；蘋果iPhone16新機熱潮延燒，也為3C品類營運續添成長動能。

近期仍處電商年度大檔雙11購物節，富邦媒表示，今日活動再次進入優惠高峰，齊聚momo購物網與mo店+共萬大品牌商家，突破數百萬件商品挑戰年度最佳購物時機。

富邦媒總經理谷元宏日前表示，今年雙11促銷將強於過往19年，期望「大成功」，也看好業績表現，對第四季有很高期待，有望勝過去年。

網家前10月營收仍呈現年減，不過該公司今日也公告，雙11開跑後近一週，全站的日均流量月增近5成，訂單數衝出TOP 5的熱銷品類依序為「通訊、日用、食品、小家電、3C周邊」，目前已有數10位的會員累積消費超過百萬元。

網家總經理張瑜珊則指出，今年網家的雙11業績力拼勝過去年，看好年節較早、購物需求也將更旺盛，帶動第四季業績，持續力拼永續成長；網家今指出，11日活動開跑開前十小時，消費者抓緊優惠加碼時段下單，全站業績優於去年同期表現，預期今日買氣將持續升溫。

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