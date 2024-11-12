陽明海運（2609）公告第3季每股盈餘8.12元。（資料照）

1.台股週一（11日）在晶圓雙雄開盤下跌，加權指數開盤跌76.14點，隨著台積電（2330）一度跌20元，大盤指數跌逾200點，下探2萬3306點，所幸在高價股及航運、營建等傳產股逆揚，尤其在台積電接近尾盤股價一度拉到平盤，指數黑翻紅，可惜終場在台積電跌5元，指數跌24.25點，收2萬3529.64點。

2.新竹地檢署週一（11日）宣佈偵破頎邦科技（6147）空污數據造假案，該公司林姓、葉姓、陳姓男子等3名環安人員涉嫌聯合造假、篡改監測數據後申報，以確保數據表面符合標準，3嫌涉造假數據的硫酸、氫氟酸、氰化氫等都屬於有害人體健康的列管毒化物，檢察官依違反空氣污染防制法提起公訴，公司最重將被科以罰金5000萬元。

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3.富邦金（2882）11日晚召開重訊記者會，代子公司富邦投信宣布今日董事會通過重大決議，將以18.03億至20.44億元的現金收購日盛投信。

4.台泥（1201）公布第3季合併營收410.7億元，年增52%，稅後淨利31.41億元，較去年同期增加18.9億元，每股盈餘0.42元。累計前3季合併營收1056億元，較去年同期增加246億，年增30.4%，稅後淨利73.64億元，較去年同期增加約11.68億元，每股盈餘0.93元。

5.日月光投控（3711）11日公布10月營收564.26億元，月增1.5%、年增0.46%，創23個月以來單月營收新高。

6.緯創（3231）董事會通過第3季財報，受到業外認列匯損影響，單季每股盈餘（EPS）1.47元，較第2季與去年同期衰退；不過，緯創今年前3季每股已賺4.26元，超越2023全年的4.08元。

7.陽明海運（2609）公告第3季受惠於傳統旺季及需求成長，單季稅後淨利達283.67億元，較去年同期增加911%，每股盈餘8.12元，創今年單季新高。累計前3季稅後淨利為516.34億元，較去年同期增加750%，每股盈餘為14.79元。

8.萬海（2615）航運第3季稅後淨利184.31億，EPS為6.57元，創下8個季度以來新高，主要受惠於運價較去年同期顯著增長、公司船舶調度得宜挹注獲利。累計前三季每股盈餘為12.34元，

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