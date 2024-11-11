股匯雙殺！台幣早盤重貶1.7角 逼近32.3元

股匯雙殺！台幣早盤重貶1.7角，再度回測32.3元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場傳美國對台積電下令禁止供應中國AI晶片，使台積電股價開低，台股指數一度跌逾200點，新台幣兌美元匯率也在美元再度走揚下，早盤重貶1.7角，最低觸及32.285元，中午暫時收在32.272元、貶值1.57角，台北外匯經紀公司成交量6.74億美元。

美國總統大選共和黨候選人川普大獲全勝，並有機會全面執政，使美股、美元、比特幣狂漲，「川普交易」在大選後持續主導全球金融市場。

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其中，美元上週雖然在聯準會（Fed）如期宣佈降息1碼後走跌，惟週一美元指數重新站上105大關，加上台股因美國AI禁令重挫，台幣早盤以32.14元、貶值2.5分開出後，一路走貶，最低觸及32.285元、重貶1.7角，逼近32.3元關卡。

主要亞幣中，日圓走勢也偏弱，韓元震盪，人民幣離岸價則在跌破7.2關卡後，小幅反彈。

外界認為，金融市場短期仍受川普交易影響，惟川普真正上任是在明年1月，包含移民政策、提高關稅、減稅措施等仍有不確定性，長期影響有待評估，而Fed在上週降息1碼後，12月是否仍如9月利率點陣圖所示再降息1碼，市場已出現雜音，在12月聯邦公開委員會（FOMC）開會前，市場將密切關注美國公布的各項經濟數據，其中，本週將揭曉的10月消費者物價指數是否如預期，將左右美元走勢以及市場對Fed降息路徑的預期。

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