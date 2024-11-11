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「中鋼-富田聯合實驗室」成立 深化電動車、無人機與AI機器人研究

2024/11/11 09:36

中鋼供應自黏塗膜電磁鋼產品給富田電機，成功打入美系和日系電動車供應鏈。（圖由中鋼提供）中鋼供應自黏塗膜電磁鋼產品給富田電機，成功打入美系和日系電動車供應鏈。（圖由中鋼提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼攜手富田電機設立「中鋼-富田聯合實驗室」，鎖定電動車、無人機與AI機器人等三大馬達用途領域深化研究，將中鋼開發的高性能電磁鋼應用於富田製造的電動馬達產品，滿足未來高值化馬達市場需求，創造客我雙贏。

　富田電機為知名電動載具動力系統及工業馬達技術暨製造廠，自1988年創立以來專注各式馬達研發設計與製造，不僅成功建立FUKUTA自有品牌，馬達產品更多元應用於公路型及非公路型電動載具、風機、工具機與泵浦等產業。

　中鋼指出，十多年前全球電動車發展萌芽之際，中鋼透過參與（Early Vendor Involvement，EVI）模式與富田展開合作契機，將開發的高磁通、低鐵損電磁鋼導入其馬達產品，成功打入美系和日系電動車供應鏈。

　全球正掀起無人機風潮，政府推動無人機產業鏈國產化，中鋼因應無人機和機器人馬達對高效率及高扭力的需求特性，開發薄頂規超高磁通電磁鋼20CS1500P的專用材料，另富田也成立小型化事業部，聚焦無人機、低軌衛星及AI機器人相關市場，尤以無人機馬達的發展最為迅速。

　中鋼表示，過往除了與富田協同開發電動車馬達產品，也協助富田導入中鋼的自黏塗料技術，並建立自黏鐵芯馬達量產實績，近日雙方攜手成立「聯合實驗室」研發平台，可望在提升無人機的升力和續航力方面，實現「1+1大於2」的合作綜效。

　

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