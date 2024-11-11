別搶破頭讀醫了！5種「低壓力」年薪逾320萬職業都在「這領域」

5種「低壓」年薪逾320萬職業，都在「永續發展領域」（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高薪通常意味著壓力大，不過，根據美資料顯示，永續發展領域中的5種熱門綠色工作，不僅壓力較小，且年薪中位數逾10萬美元（約新台幣320萬元），其中水資產專家，年薪中位數更突破15萬7740美元（約新台幣504.77萬元）。

5種熱門職業分別是遙感科學家或技術人員、環境經濟學、水資源專家、太陽能係統工程師與環境工程師，這5種低壓高薪都屬於永續發展領域。

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CNBC報導，高薪工作通常意味著更大的壓力，如致力於挽救某人生命的外科醫生，或負責數百萬美元商業交易的公司律師。

但現你不需要透過減薪來減輕工作壓力，有很多壓力較小的工作，薪水可達6位數美元。

美國勞工部職業資訊網 （O*NET） 維護1個包含近 900 個職業的資料庫，按壓力承受能力從 0 到 100 進行排名，考慮處理批評和管理高壓力情況的能力。

許多低壓力、高薪的工作都在永續發展領域。ZipRecruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）表示，這部分是因為該領域的工作提供了機會和穩定性。

波拉克表示，從長遠來看，可持續發展和綠色技術等領域，將在消費者優先考慮轉向環保選擇、清潔能源政策激勵和快速技術進步的推動下，經歷顯著的結構性增長。

包括太陽能光電安裝工和風力渦輪機技術人員在內的一些綠色工作是近年來成長最快的工作之一，預計未來幾年將繼續快速成長。

以下是5種熱門綠色工作，其年薪中位數超過10萬美元，且抗壓能力相對較低（全部壓力承受能力均低於70分，滿分 100 分）：

水資源專家：

水資源專家（也稱為水資源規劃者）設計並協助實施改善節水工作的計劃，並為不同社區提供安全、清潔的水。大多數職位需要學士學位和技術技能，包括數據分析和不同軟體系統的經驗。

年薪中位數：15萬7740美元（約新台幣504.77萬元）

太陽能系統工程師：

這些工程師設計、開發和管理利用太陽能創造清潔能源的設備和系統。它們是太陽能電池板背後的大腦，弄清楚如何放置它們以實現最大效率並將其連接到電網或電池系統。這項工作通常需要學士學位、光伏系統知識以及設計和模擬軟體經驗。

年薪中位數： 11萬1970美元（約新台幣377.5萬元）

環境經濟學家：

這些經濟學家研究替代燃料使用、土壤保護和污染等主題，撰寫相應的學術論文，並評估影響環境的政策和法規的成本和效益。這項工作通常需要碩士學位、博士學位或法律學位。

年薪中位數： 11萬5730美元（約新台幣370.34萬元）

遙感科學家或技術人員：

這些科學家收集並分析來自飛機或衛星的數據，以解決城市規劃、國土安全和自然資源管理等領域的問題。大多數職位都需要研究生院學位，包括相關的碩士學位、博士學位或醫學博士學位，以及一些需要考慮的經驗。

年薪中位數： 11萬2280美元（約新台幣359.3萬元）

環境工程師：

環境工程師利用數學和科學來開發保護環境和公共健康的解決方案。他們致力於改善水質、管理廢棄物和控制污染等項目。這項工作通常需要學士學位、環境法規知識以及熟練使用建模和設計軟體。

年薪中位數： 10萬零90美元（約新台幣320.3萬元）

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