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中立國不忍了！瑞士高校堵間諜活動嚴審中俄伊留學生

2024/11/09 18:02

瑞士高校將加強對中國留學生的安全審查。瑞士、中國國旗示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（歐新社檔案照）瑞士高校將加強對中國留學生的安全審查。瑞士、中國國旗示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（歐新社檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞媒報導，隨著地緣政治局勢日趨緊張，瑞士高校不得不遵循越來越嚴格的制裁規定，對來自高風險國家的留學生進行安全審查，中國、俄羅斯、伊朗等「高風險」國家的學生、教授及研究計畫，都將納入審查範圍。

瑞士資訊9日報導，瑞士大學積極與世界各地的院校合作，吸收各領域的專業知識、不同的視野和文化。然而，瑞士及其他國家的情報機構警告稱，尖端研究容易成為不友善國家進行海外間諜活動的溫床。近年來，隨著俄羅斯入侵烏克蘭、中東局勢動盪及美中對抗加劇，全球制裁名單不斷變長。

上個月，蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）就如何應對日益複雜的局勢發布指導方針，其中包括對來自高風險國家的申請者進行審查，核查他們是否與軍事或情報機構有聯繫，並對合作研究項目進行嚴格審查。

蘇黎世聯邦理工學院發言人格羅斯（Markus Gross）表示，若某個受到制裁的軍事院校的學生，想在我們這裡攻讀網路安全碩士學位，我們會基於安全考量「拒絕」其入學申請。

蘇黎世聯邦理工學院表示，近期已在網路上發布安全審查措施，明確說明學校現有的義務，一方面是為了給有意申請的外國學生提供透明訊息，另一方面也是為了「盡到對員工的關懷責任」，確保校內教職員工了解相關規定。

報導指出，蘇黎世聯邦理工學院及其他瑞士高校在與至少17所中國、16所俄羅斯和7所伊朗高校合作時，必須格外謹慎。各大學也必須關注研究內容，特別是涉及GPS等「軍民兩用」技術的研究，這類技術既可用於民用目的，也可用於軍事目的。

儘管瑞士高校在執行與國際制裁相關的安全審查方面各自承擔責任，瑞士大學聯盟強調，這些事務由各校在其自主權限和相應法律框架內處理。

不過，歐盟正嘗試統一成員國應對科學研究間諜威脅的方式。今年5月歐洲理事會通過一份包含14項非約束性建議的清單，旨在幫助大學及其他科研機構防範「知識的非正常轉移、外部幹預，以及倫理或誠信問題」。

蘇黎世聯邦理工學院宣布，將加強對來自中國等高風險國家的留學生進行安全審查。（圖取自X平台）蘇黎世聯邦理工學院宣布，將加強對來自中國等高風險國家的留學生進行安全審查。（圖取自X平台）

蘇黎世聯邦理工學院宣布，將加強對來自中國等高風險國家的留學生進行安全審查。（圖取自X平台）蘇黎世聯邦理工學院宣布，將加強對來自中國等高風險國家的留學生進行安全審查。（圖取自X平台）

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