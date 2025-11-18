LTN經濟通》國際犯罪洗錢天堂 政府束手無策？

線上遊戲市場規模持續攀升。（歐新資料照）

遊戲平台結合虛擬幣洗錢

〔財經頻道／綜合報導〕線上遊戲市場規模持續攀升、遊戲內交易貨幣化與跨境交易頻繁，越來越多反洗錢（AML）專家警告：遊戲平台正成為犯罪資金流通的新通道。ACAMS Today報導曾指出，遊戲內「虛擬貨幣」、「遊戲幣」、「道具買賣」與「帳號交易」模式，使得犯罪分子可以藉由遊戲生態系路徑，將非法資金掩飾轉為合法購買或轉售之資金。

研究指出，犯罪者利用線上遊戲的典型流程大致可分為3個階段：

資金投入（Placement）：將贓款投入遊戲內，用於購買遊戲幣或購買稀有道具。

資金分層（Layering）：透過帳號間轉移、遊戲內買賣與外部交易混淆資金來源。

資金整合（Integration）：將處理過的資金提取，或轉換為合法貨幣或可自由流通資產。

分析指出，「虛擬貨幣與玩家帳號的匿名性創造了犯罪活動可乘之機，犯罪分子先以非法資金購買遊戲物件，再透過第三方平台出售實現收益」。遊戲平台具備的特質，使其成為潛在洗錢高風險區域，因為玩家帳號往往可匿名註冊、遊戲內貨幣轉換流程快速、第三方交易平台多且監管模糊。

歐洲顧問機構曾指出：「線上賭博／遊戲的最大風險在於網路非面對面、玩家轉帳匿名且交易量大，源頭判別困難。」

《彭博》報導，亞洲某些線上博彩平台透過遊戲機制，讓犯罪網絡得以滲透進來。該報導指出，當政府對真實金錢競賽遊戲（real-money gaming）下重手禁令時，往往反而將用戶推向離岸平台與加密貨幣投注，反造成洗錢風險升高。

越來越多反洗錢（AML）專家警告：遊戲平台正成為犯罪資金流通的新通道。（路透資料照）

英國印度等國家 已查獲多起遊戲平台洗錢案

國際新聞案例來看，《The Economic Times》報導，在印度，1家線上遊戲公司因涉嫌偽裝為「技能型遊戲」實為賭博平台，其關聯帳戶涉嫌資金洗白，當局已凍結資產超過284.5 億盧比（約新台幣 10.8 億元）。

英國也在2025年將線上賭博/遊戲列入國家洗錢風險評估中，指出「隨著遠端賭博、遊戲交易興起，線上遊戲平台資金流動風險正迅速上升」；馬爾他（Malta）因線上遊戲牌照吸引眾多公司設立，惟監管不足「創造了條件讓可疑金融操作、洗錢與其他犯罪活動成形」。

在台灣方面，韓媒日前報導，台灣每年光語音和簡訊等釣魚詐欺，損失的金額就高達新台幣502億元，使台灣在國際社會被冠上「語音電話詐騙國」、「詐騙之島」稱號。

雖然純粹的「遊戲娛樂」尚未被明文列為洗錢高風險項，但若涉及可轉換現金的遊戲幣或交易，仍可能被列入可疑交易監控。政府與監管機構也發現，遊戲與虛擬交易可能產生的資金流通風險，因此在2024年通過《詐欺犯罪危害防制條例》，正式將「線上遊戲營運者或遊戲點數發行者」納入相關防詐騙責任規範。

根據台灣高雄橋頭地檢署近日公布案件顯示，檢調查獲犯罪集團利用雲端遊戲平台、虛擬機器與境外帳戶進行資金清洗流程，顯示「線上遊戲洗錢」在實務層面已有跡可循。

專家表示，網路空間為犯罪者提供巨大優勢。示意圖。（彭博資料照）

網路空間為犯罪者提供巨大優勢

金融犯罪研究負責人弗雷爾（Jamie Farrell）表示：「犯罪者真的很有創新精神，他們適應能力很強，而且善於找到漏洞和空間，從而降低被抓的幾率，值得注意的是，隨著科技的飛速發展，相關執法部門真的很難跟上。」

《ABC Radio National》報導，專家Steven Conway表示，網路空間為犯罪者提供巨大優勢，使資金更容易在數位環境中混淆來源，增加追蹤難度。他更說，網路本質上是全球性的，「任何具有國際範圍的事情，都會更難被發現（非法活動），因為它會使任何執法工作變得複雜」。

「與你在現實生活中所做的事情相比，（網路）是1個更加模糊的空間，你可以在其中相對匿名地進行操作」、「正如我們自身越來越多地進入數位化領域一樣，犯罪分子也會這樣做。」Steven Conway說。

