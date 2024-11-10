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Costco股價創史高！將開29家新分店 地點曝光了

2024/11/10 07:28

美式賣場好市多（Costco）預計將在2025會計年度（2024年9月至2025年8月），開設29家新分店。（法新社）美式賣場好市多（Costco）預計將在2025會計年度（2024年9月至2025年8月），開設29家新分店。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）週五（8日）收盤上漲3.27%，來到943.80美元，創下史上新高，盤中股價也一度來到956.95美元新高，並創下連續6個交易日收漲的狀況，今年以來漲幅約在45%。好市多強勁的財務表現，是其近期股價上漲的關鍵因素，好市多更預計，在2025會計年度（2024年9月至2025年8月）開設29家新分店，大多數地點會位於美國境內，擴大布局。

好市多週三（6日）盤後公布2024年10月業績報告，顯示在截至11月3日的4週期間，銷售額年增7.2%至200.3億美元，在此期間，同店銷售額增長了5.1%，其中電子商務銷售額增長19.3%。

而好市多日前在2024會計年度第4季（2024年7月至9月）財報中指出，於為期16週的第4季中，其淨利較去年同期成長8.8%至23.5億美元，稀釋每股收益5.29美元，優於去年同期的4.86美元。儘管營收年增約1%至797億美元，同店銷售增長5.4%，都低於預估，但電子商務銷售額大增18.9%，為整體強勁的財報做出了貢獻。

在營收和淨利潤持續成長的支撐下，好市多強勁的財務表現，是其近期股價上漲的關鍵因素，並創下了歷史新高。

除了電商銷售成為重要增長動力之一，好市多還將擴大服務範圍，計劃在2025會計年度開設29家新分店，在9月底的電話財報會議上，好市多財務長米勒奇普 （Gary Millerchip）透露，這29家新開幕的分店中，有26家是全新開幕、3家是現有門市搬遷，不過這29家新門市大部分將開在美國境內，只有12家會開在海外。

以2024年11月開設的5家新分店來說，就有4家位於美國境內，只有1家位於日本九州的小郡市（Ogori）。

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