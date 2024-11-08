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台新金前10月賺179億年增39％ 銀行子公司獲利創新高

2024/11/08 19:29

台新金自結今年前10月獲利為179億元。（記者王孟倫攝）台新金自結今年前10月獲利為179億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控今天（8日）公布合併自結業績，10月單月獲利12.4億元，年增率57％；今年前10月稅後盈餘179億元，年增39％，每股稅後盈餘（EPS）為1.25元，高於去年同期。

台新金的子公司方面，主要有三大獲利引擎，包括：台新銀行、證券及人壽，而銀行貢獻占比最高。

子公司台新銀行今年10月單月稅後盈餘為15.1億元，年增73.6％；前10月稅後純益為154.7億元，年增19.3％，並創下史上同期最高紀錄。

台新金指出，子公司銀行核心業務獲利動能持續，資產品質維持穩健，截至10月底逾放比為0.13％，備抵呆帳覆蓋率為981.81％。

台新證券10月稅後盈餘0.8億元，較9月下滑，主要是證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少；累計前10月稅後盈餘20.3億元，較去年同期大增82.9％，主要受到今年證券市場指數上漲，成交量較去年成長，致公司經紀手續費收入增加。

至於台新人壽10月單月稅後盈餘為0.3億元，主要是10月台幣匯率貶值，致兌換利益增加及所得稅利益影響；累計今年前10月的獲利19.2億元，較去年同期增加67%，主要是今年股票資本利得影響。

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