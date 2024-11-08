信錦前三季營業利益年增129.5％ 加碼泰國廠投資

信錦董事長陳秋郎帶領公司今年獲利大幅成長。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕軸承大廠信錦（1582）今日召開董事會通過第三季財務報告，第三季合併營業收入為24.69億元，季減2.6%、年減1.9%，由於生產製程優化和材料成本管理的成效顯現，加上高階產品出貨占比提高，第三季營業毛利為7.21億元，毛利率為29.2%，較去年同期的25%提升4.2個百分點。

信錦第三季營業利益約為3.78億元，較去年同期成長18.4%，營業利益率達15.3%，較去年同期的12.7%提升2.6個百分點。業外受美金貶值產生匯兌損失的影響，第三季的稅前淨利為3.51億元，較去年同期的3.82億微幅下滑，歸屬於母公司的稅後淨利為2.18億元，每股稅後盈餘達1.52元。

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今年前三季，信錦合併營業收入達71.49億元，較去年同期成長9.8%。受惠於生產效率提升和產品組合優化，營業毛利達21.24億元，較去年同期大幅增加55.8%，合併毛利率達29.7%，較去年同期的20.9%提升8.8個百分點。

前三季營業利益達11.11億元，較去年同期成長達129.5%，營業利益率為15.5%，較去年同期提升8.1個百分點。稅前淨利為12.63億元，年增83.2%，稅前淨利率達17.7%。歸屬於母公司的稅後淨利達7.95億元，年增72.9%，累計每股稅後盈餘為5.57元，較去年同期的3.72元大幅成長。

著眼於國際大廠對於生產基地調配的彈性需求，信錦於今日董事會也通過增加泰國廠的投資，計畫將泰國廠的總投資金額從原本500萬美元增加到2000萬美元。

展望未來，研調機構指出Windows10停止更新及AI PC逐步帶來換機需求，加上今年下半年品牌廠提前進行庫存調整等因素，整體產業在明年可望逐步復甦成長。信錦表示，將維持軸承底座的產業領導地位，透過持續整合集團資源，創新研發來擴大競爭優勢，加大東南亞生產基地的投資佈局，積極拓展客戶群與投入開發新興應用產品，在趨勢快速變化的市場做好準備來滿足客戶需求，追求長期穩健成長。

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