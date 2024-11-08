晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

雙11購物節混戰 電商業者競推優惠搶客

2024/11/08 15:39

第四季為電商消費旺季，業者將迎全年最大檔雙11購物節。（示意圖，記者歐宇祥攝）第四季為電商消費旺季，業者將迎全年最大檔雙11購物節。（示意圖，記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商年度大檔雙11將至，海內外電商平台紛紛出招、祭出優惠搶客。本土電商momo、PChome優惠活動從月初就上路，不到一週時間已創下好成績；境外電商近期強化台灣市場耕耘，含蝦皮、酷澎、樂天等業者也都打出優惠搶市，業者期望藉此衝出第四季旺季業績。

momo富邦媒（8454）表示，今年的雙11活動開跑首週人流就增加40%，全站累積出現數十位百萬刷手，總經理谷元宏日前表示，期望今年雙11大成功、對第四季業績有很高期待；而momo「雙11超狂購物節」除站上百萬商品挑戰全年最低價，在11日當天，消費者可在團體、個人網購優惠中二擇一，力拼全站最高23.5%回饋，刷卡回饋和抽紅包、抽獎也沒少。

PChome網家（8044）雙11活動也從11月起就盛大開跑，已帶動站上含家電、美妝、保健品等品類業績激增，近一週單日業績雙位數成長，總經理張瑜珊也指出，今年雙11業績要拼勝過去年；PChome正檔活動「1111省最大」持續推出折扣優惠與回饋，推出含每日限時搶最低1.1折起，每天都有AI PC等特定品類日促銷，P幣與信用卡回饋也持續推出。

美跨境電商酷澎（Coupang）今年對台灣市場著墨頗多，除了商品服務外，對倉儲、物流等雇員照護也頗深，是台灣電商市場一大新競爭者；酷澎今年也推出「雙11狂BUY祭」，提供橫跨11大產品類別的折扣，其快速到貨服務「火箭速配」也推出買越多送越多的「滿千折兩百」折扣，以及其強勢品類個人清潔、家用清潔、食品飲料及寵物用品的限定優惠。

新加坡電商業者蝦皮（Shopee）在台灣是C2C（個人對個人）電商龍頭，今年推出雙11優惠，隨著11日倒數，蝦皮也寄出免運券、1折起優惠券等優惠，並攜手25間銀行祭出刷卡回饋與聯名卡蝦幣回饋，以期助攻站上買氣成長。

本土C2C電商平台「露天市集」站上以動漫、遊戲、Vtuber商品為大宗，是台灣少數特性分明的電商平台，迎接雙11購物節，該公司一反其他平台的促銷手法，推出「星際尋寶之旅」活動，集結站上賣家推出集點互動挑戰，讓消費者除了購物外，還可領取「星際護照」解鎖任務，十分有趣；即日起至12日同樣也有全站免運的活動。

通訊軟體LINE近年同樣耕耘電商事業，藉著LINE的高使用率與社群溝通特性，推出「雙11賺點抗通膨」，包含限定點數回饋，每日精選一夯品讓用戶搶購的「每日限量來店禮」活動等，並為此設計「個人化加碼行事曆」功能，結合通訊軟體特性增加消費者黏著度。

相對綜合性電商，486團購網的特性以家電產品為主，平台從1日至12日推出「雙11購物狂歡慶」，全站最低下殺38折，不限下單金額登錄也可抽手機或智慧手錶，高單價家電、掃除家電與廚房家電推出下殺折扣；該平台說，因看準「無卡」族商機，使用台灣大「大哥付」無卡分期服務也有折扣。

Yahoo奇摩購物則祭出5大優惠，並善用統一（1216）資源與品牌，包含與7-ELEVEN經營的OPENPOINT推出創新VVIP會籍體驗，擴大點數生態圈；針對Yahoo奇摩購物「11.11買買節」則祭出破億折價券與回饋，推出全站下殺1折起、最高回饋37%等優惠。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財