雙11購物節混戰 電商業者競推優惠搶客

第四季為電商消費旺季，業者將迎全年最大檔雙11購物節。（示意圖，記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商年度大檔雙11將至，海內外電商平台紛紛出招、祭出優惠搶客。本土電商momo、PChome優惠活動從月初就上路，不到一週時間已創下好成績；境外電商近期強化台灣市場耕耘，含蝦皮、酷澎、樂天等業者也都打出優惠搶市，業者期望藉此衝出第四季旺季業績。

momo富邦媒（8454）表示，今年的雙11活動開跑首週人流就增加40%，全站累積出現數十位百萬刷手，總經理谷元宏日前表示，期望今年雙11大成功、對第四季業績有很高期待；而momo「雙11超狂購物節」除站上百萬商品挑戰全年最低價，在11日當天，消費者可在團體、個人網購優惠中二擇一，力拼全站最高23.5%回饋，刷卡回饋和抽紅包、抽獎也沒少。

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PChome網家（8044）雙11活動也從11月起就盛大開跑，已帶動站上含家電、美妝、保健品等品類業績激增，近一週單日業績雙位數成長，總經理張瑜珊也指出，今年雙11業績要拼勝過去年；PChome正檔活動「1111省最大」持續推出折扣優惠與回饋，推出含每日限時搶最低1.1折起，每天都有AI PC等特定品類日促銷，P幣與信用卡回饋也持續推出。

美跨境電商酷澎（Coupang）今年對台灣市場著墨頗多，除了商品服務外，對倉儲、物流等雇員照護也頗深，是台灣電商市場一大新競爭者；酷澎今年也推出「雙11狂BUY祭」，提供橫跨11大產品類別的折扣，其快速到貨服務「火箭速配」也推出買越多送越多的「滿千折兩百」折扣，以及其強勢品類個人清潔、家用清潔、食品飲料及寵物用品的限定優惠。

新加坡電商業者蝦皮（Shopee）在台灣是C2C（個人對個人）電商龍頭，今年推出雙11優惠，隨著11日倒數，蝦皮也寄出免運券、1折起優惠券等優惠，並攜手25間銀行祭出刷卡回饋與聯名卡蝦幣回饋，以期助攻站上買氣成長。

本土C2C電商平台「露天市集」站上以動漫、遊戲、Vtuber商品為大宗，是台灣少數特性分明的電商平台，迎接雙11購物節，該公司一反其他平台的促銷手法，推出「星際尋寶之旅」活動，集結站上賣家推出集點互動挑戰，讓消費者除了購物外，還可領取「星際護照」解鎖任務，十分有趣；即日起至12日同樣也有全站免運的活動。

通訊軟體LINE近年同樣耕耘電商事業，藉著LINE的高使用率與社群溝通特性，推出「雙11賺點抗通膨」，包含限定點數回饋，每日精選一夯品讓用戶搶購的「每日限量來店禮」活動等，並為此設計「個人化加碼行事曆」功能，結合通訊軟體特性增加消費者黏著度。

相對綜合性電商，486團購網的特性以家電產品為主，平台從1日至12日推出「雙11購物狂歡慶」，全站最低下殺38折，不限下單金額登錄也可抽手機或智慧手錶，高單價家電、掃除家電與廚房家電推出下殺折扣；該平台說，因看準「無卡」族商機，使用台灣大「大哥付」無卡分期服務也有折扣。

Yahoo奇摩購物則祭出5大優惠，並善用統一（1216）資源與品牌，包含與7-ELEVEN經營的OPENPOINT推出創新VVIP會籍體驗，擴大點數生態圈；針對Yahoo奇摩購物「11.11買買節」則祭出破億折價券與回饋，推出全站下殺1折起、最高回饋37%等優惠。

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