雲端發票抽獎爭議延燒 新活動緊急宣布改「私訊通知得獎者」

活動粉專緊急宣布，AI人氣王比賽得獎名單暫緩公布，未來公布後將另以私訊方式通知得獎者。（圖擷自「雲端種樹趣-e起集點樹」臉書粉專）

郭顏慧／核稿編輯

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〔即時新聞／綜合報導〕雲端發票抽獎活動被發現4人重覆中大獎，引發極大爭議。財政部出面稱一切合法，表示本活動未依一般隨機抽奬方式，而採調高積極參加者的權數值及給予優先抽獎機會，更引發輿論怒火；現活動粉專緊急宣布，AI人氣王比賽得獎名單暫緩公布，未來公布後將另以私訊方式通知得獎者。

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財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，不料卻被發現4人重覆中大獎，引發極大爭議；財政部則稱為鼓勵民眾參與，抽獎方式並非一般隨機，而是調高積極參與者的中獎機會，更是引發輿論怒火，網怒批：「黑箱就黑箱，誰同意可以調權重還優先抽，現在推給廠商」、「敢不敢公佈抽獎的程式碼？」、「政府帶頭詐騙笑死」。

眼見爭議持續延燒，「雲端種樹趣-e起集點樹」昨日在臉書粉絲團緊急宣布，後續關於AI繪圖人氣王的比賽結果，得獎名單將暫緩公布，且公布日期未定，「未來公布後將另以本活動FB發送私人訊息通知得獎者」。

底下再度有許多網友不滿表示：「怎麼抽的都不敢說，現在直接黑箱，演都不演」、「先蓋牌之後再校正回歸嗎？」、「公布會被發現 偷偷來就不會」。

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