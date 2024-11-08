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雲端發票AI人氣王名單不公布？國稅局回應了

2024/11/08 15:11

「雲端種樹趣e起集點樹」AI人氣王比賽，台北國稅局表示，待司法調查結果出爐後，再公布得獎名單。（記者鄭琪芳翻攝）「雲端種樹趣e起集點樹」AI人氣王比賽，台北國稅局表示，待司法調查結果出爐後，再公布得獎名單。（記者鄭琪芳翻攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「雲端種樹趣e起集點樹」活動重複中獎爭議餘波盪漾，該活動FB昨貼文「本活動AI人氣王比賽得獎名單暫緩公布，公布日期未定，未來公布後將另以本活動FB發送私人訊息通知得獎者」，引發網友「得獎名單不公開、只以私訊通知」的質疑。對此，台北國稅局澄清，待司法調查結果出爐後，再對外「公布」該活動得獎名單，並「另以」私人訊息通知得獎者。

台北國稅局說明，由於「雲端種樹趣e起集點樹」活動出現4人重複中大獎爭議，財政部雖已完成行政調查，但尚待檢調進行司法調查，目前與廠商的合約暫緩執行，而AI人氣王比賽是後續的活動，因此暫緩公布得獎名單，未來一定會公布並「另以」私人訊息通知得獎者，「這種活動本來就要通知得獎人」。

台北國稅局表示，AI人氣王比賽並非抽獎活動，而是由「按讚數」前5名獲得超商禮券600元，不會有重複中獎的問題，只因目前檢調還在調查中，與廠商的合約暫緩執行，所以暫緩公布，而抽獎活動4位重複中獎人的獎品也暫緩發放，待檢調調查結果出爐後，將會一併處理。

「雲端種樹趣e起集點樹」AI人氣王比賽，台北國稅局表示，待司法調查結果出爐後，再公布得獎名單。（記者鄭琪芳攝）「雲端種樹趣e起集點樹」AI人氣王比賽，台北國稅局表示，待司法調查結果出爐後，再公布得獎名單。（記者鄭琪芳攝）

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