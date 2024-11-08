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聯準會降息、川普交易平倉！美元轉跌 台幣勁揚近2角

2024/11/08 10:29

聯準會降息及川普交易平倉！美元轉跌，台幣早盤勁揚近2角（一銀提供）聯準會降息及川普交易平倉！美元轉跌，台幣早盤勁揚近2角（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會如市場預期宣布降息1碼，加上「川普交易」平倉，美元轉而下跌，非美貨幣大鬆口氣，新台幣兌美元匯率也揮別近兩日貶勢，早盤連破32.2元、32.1元兩關，截至10點20分，匯價已升抵目32.05元、勁揚1.9角。

聯準會在聲明中指出，決策官員不管政治局面變化，一致通過將基準利率調降0.25個百分點（1碼）至4.5%至4.75%區間，主席鮑爾會後並表示，短期內選舉結果不會影響Fed政策，並稱川普競選期間提出的經濟政策仍存在不確定性，Fed不會對政策如何影響其目標進行推測。

因川普政策尤其是提高關稅部分，令外界認為此將使通膨上揚，限縮聯準會降息空間，但是從Fed聲明「就業市場普遍放緩，通膨持續接近央行的 2% 目標」以及鮑爾中立的言論來看，意味Fed降息基調仍未改變，加上部分交易員陸續將已獲利的美元部位平倉，美元隨後轉而下跌。

新台幣今早反應美元回落，以32.17元、升值7分開出，隨後更一舉升破32.1元價位，目前最高來到32.05元，勁揚1.9角。

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