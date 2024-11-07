川普若祭60％關稅 花旗：中國GDP最慘降2.4個百分點

川普在競選期間揚言將對中國所有進口產品課徵60%關稅，預期將衝擊中國經濟。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統大選結果底定，共和黨總統候選人川普勝出，由於川普在競選期間揚言將對中國所有進口產品課徵60%關稅，遠高於他首任任內的7.5%至25%之間，分析師指出，目前因內需疲弱而高度依賴出口的中國，GDP（國內生產毛額）最慘將減少2.4個百分點，中國將增加刺激措施以因應「川普衝擊」。

根據CNBC、英國《金融時報》報導，對中國而言，川普的新關稅措施來得不是時候，因過去3年多來房市持續低迷，導致消費者不願增加支出，中國只能依靠出口來拉抬成長，60%的關稅將對中國出口造成致命打擊，並使中國經濟成長面臨重大風險。

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花旗分析師指出，在中國無法透過其他國家將部分貿易轉移至美國的極端情況下，川普課徵60%關稅，將使中國GDP成長下降2.4個百分點。中國國家訊息中心首席經濟學家祝寶良則說，川普課徵60%關稅，可能導致中國出口下降2000億美元（台幣6.45兆元），並拖累GDP成長1個百分點。

自9月底以來，北京當局已推出降息、降準、下調存量房貸利率、設立兩項貨幣工具等一系列刺激措施來拉抬經濟成長，8日落幕的中國人大常委會預料將批准額外的財政刺激措施。

經濟學人智庫（EIU）首席經濟學家蘇月表示，為了回應潛在的川普衝擊，北京當局可能推出規模更大的刺激措施，中國人大常委會延後至與美國總統大選結果出爐，意味了北京當局準備採取快速行動。

蘇月預期，北京當局將推出規模逾10兆元人民幣（下同，台幣45兆元）的刺激方案，約6兆元將用於地方政府債務交換和補充銀行資本，逾4兆元可能用於地方政府發行特別債券來支持房地產行業。但她未說明什麼時候會推出。

在5日川普勝券在望後，中國和香港股市下跌，當日美股4大指數卻飆漲。紐約資產管理公司WisdomTree量化投資部門主管任麗倩表示，兩國股市走勢分歧，顯示中國的刺激措施將比「基本情境」要大一些，並指關稅對美中兩國都有害，科技和投資限制對中國的影響反而更大。

保銀資產管理公司首席經濟學家張智威表示，中國可能在明年面臨美國的高關稅，預期在高關稅實施之際，中國將做出政策回應。

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