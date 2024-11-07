維田第3季毛利率創單季新高 看好2025年重返成長

維田（6570）第3季稅後淨利、每股盈餘（EPS）皆較第2季成長。（維田提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）第3季毛利率達42.2%，創下歷史單季新高紀錄，稅後淨利、每股盈餘（EPS）皆較第2季呈現成長態勢。營運團隊今天對於未來營運展望表示，仍然看好產業前景的上行趨勢，2025年表現將伴隨全球經濟狀況回溫而逐漸重返常軌。

維田第3季營收2.11億元，季減12.44%、年減6.7%；毛利率42.2%，季增6.6個百分點、年增3.8個百分點；營益率11.92%，季增2.03個百分點、年增0.82個百分點；歸屬母公司業主淨利1595.1萬元，季增61.1%、年減52%；每股盈餘（EPS）0.43元，季增59.2%、年減52.2%。

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維田表示，目前全球製造業景氣復甦力道較不如預期，加上國際政治依舊存在不確定性因素，明顯感受到客戶的觀望態度，下單進度較為放緩，拉貨動能尚未明顯恢復，因此10月營收僅6731萬元，月減1.6%、年減2.3%，今年前10個月合併營收為7.5億元、年減6.89%。

維田提到，今年第4季已密切與客戶溝通，為後續專案做好準備，除了歐美市場之外，也將深耕東南亞客戶；在產品布局方面，公司今年推出的AI IPC產品線涵蓋邊緣運算主機、企業AI伺服器、生成式AI落地解決方案等，期望於2025上半年逐步挹注營收。

維田11月12日至14日將參加德國紐倫堡自動化展（SPS 2024），釋出全新世代工業電腦，涵蓋智慧製造、智慧交通、智慧醫療、企業落地解決方案等重點領域，期望藉由積極參加國際展覽，加速佈局AI商機，維持公司中長期穩健的成長動能，目前審慎應對明年國際情勢與市況發展，期盼營運經過打底後能重返成長。

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