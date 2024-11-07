晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

維田第3季毛利率創單季新高 看好2025年重返成長

2024/11/07 21:27

維田（6570）第3季稅後淨利、每股盈餘（EPS）皆較第2季成長。（維田提供）維田（6570）第3季稅後淨利、每股盈餘（EPS）皆較第2季成長。（維田提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）第3季毛利率達42.2%，創下歷史單季新高紀錄，稅後淨利、每股盈餘（EPS）皆較第2季呈現成長態勢。營運團隊今天對於未來營運展望表示，仍然看好產業前景的上行趨勢，2025年表現將伴隨全球經濟狀況回溫而逐漸重返常軌。

維田第3季營收2.11億元，季減12.44%、年減6.7%；毛利率42.2%，季增6.6個百分點、年增3.8個百分點；營益率11.92%，季增2.03個百分點、年增0.82個百分點；歸屬母公司業主淨利1595.1萬元，季增61.1%、年減52%；每股盈餘（EPS）0.43元，季增59.2%、年減52.2%。

維田表示，目前全球製造業景氣復甦力道較不如預期，加上國際政治依舊存在不確定性因素，明顯感受到客戶的觀望態度，下單進度較為放緩，拉貨動能尚未明顯恢復，因此10月營收僅6731萬元，月減1.6%、年減2.3%，今年前10個月合併營收為7.5億元、年減6.89%。

維田提到，今年第4季已密切與客戶溝通，為後續專案做好準備，除了歐美市場之外，也將深耕東南亞客戶；在產品布局方面，公司今年推出的AI IPC產品線涵蓋邊緣運算主機、企業AI伺服器、生成式AI落地解決方案等，期望於2025上半年逐步挹注營收。

維田11月12日至14日將參加德國紐倫堡自動化展（SPS 2024），釋出全新世代工業電腦，涵蓋智慧製造、智慧交通、智慧醫療、企業落地解決方案等重點領域，期望藉由積極參加國際展覽，加速佈局AI商機，維持公司中長期穩健的成長動能，目前審慎應對明年國際情勢與市況發展，期盼營運經過打底後能重返成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財