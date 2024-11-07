蘇俊賓：中小微企業發展 應擇定重點優先補貼

桃園市副市長蘇俊賓參加行政院會，發言呼籲中小微企業發展，應擇定重點優先補貼。（桃園市政府提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市副市長蘇俊賓今參加行政院院會，對於院會討論「中小微企業多元振興發展計畫」一事，蘇俊賓認為，現有的計畫為全面性鼓勵數位化與淨零和通路發展，但其實中小企業形態差異甚大，應該擇定重點優先補貼，例如智慧農業、智慧製造、永續農業無抗飼養、循環經濟轉型四大重點產業，鼓勵創造「大型企業出題、微型企業解題」模式，替台灣培養更多獨角獸企業。

行政院長卓榮泰也認同政策要全面照顧中小微企業，但是重點的企業也要能夠被看到，政府在推動高科技產業，更會全力協助中小型企業，讓企業身強體壯、走向國際市場，政府會促進中小型企業多元振興及持續發展，帶動企業為員工加薪。

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蘇俊賓說，台灣中小微企業有約163.4萬家，其中批發零售業約46％，以電商平台來看，約40％為跨境電商，這些產業由海外平台與批貨在台灣銷售，類似「淘寶批貨、蝦皮出貨」的小型電商，這和鼓勵台灣製造、減少運輸碳排的目標是否一致，齊頭式的補貼是否能夠達到政策效果，在未來訂定執行計畫的過程應該留意。

蘇俊賓也呼籲政府應該創造「大型企業命題，中小微解題」的環境，這樣合作平台，給中小微企業的舞台，在大型企業場域中發揮價值，今日扶植的中小微企業，成為具國際競爭力獨角獸企業，這樣政策執行的經濟效益，遠遠高於十萬塊補助。

經發局表示，衛福部先前討論抗生素管制議題，桃園中小企業已專注開發家禽無抗生素養殖技術，利用非基改中藥替代抗生素，研發出無抗生素養殖專用飼料添加劑，對於無抗養殖有極大助益。

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