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鳳凰第三季EPS 1.34元 創12年新高

2024/11/07 19:57

鳳凰第三季EPS 1.34元。（擷取官網）鳳凰第三季EPS 1.34元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕鳳凰旅遊（5706）第三季營收8.41億元，年增約10%，稅後淨利1.08億元，年增85%，單季每股盈餘1.34元，年增 86%，創12年來新高，前三季合併營收22.87億元，年增達41%，稅後淨利2.45億元，年增約112%，每股盈餘 3.05元。

鳳凰表示，第三季為傳統暑假旺季，旅遊需求持續成長，且機票票價、住宿、遊覽車等供給趨於穩定，風險變數減少下，帶動團客成長，整體而言，前三季受惠疫後旅遊需求暢旺，主力路線如大歐洲地區、遊輪、日本等區域皆有所表現。

鳳凰指出，第四季主要為秋冬賞楓、賞雪季節，推出日本鳥取賞楓包機及歐洲、美加等各地秋季賞楓行程也持續熱賣中，加上歐洲河輪包船、公司行號獎勵旅遊團等，有望持續帶動成長，剛結束的ITF台北國際旅展也創造約2.4億元營收，將在第四季、明年第一季實現。

另外，今日董事會也通過恢復鳳凰旅遊集團已實施約20年、因疫情期間暫停的員工持股信託，將更優化福利內容，依職級公司提撥獎勵金2000-6000元，並於12月開始實施，持續努力提高薪資及福利待遇，以吸引人才投入。

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