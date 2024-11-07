晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

矽創小金雞力領即將掛牌上櫃 專攻智慧座艙市場

2024/11/07 15:12

力領前三季每股盈餘為12.48元。圖為力領董事長毛穎文。（記者卓怡君攝）力領前三季每股盈餘為12.48元。圖為力領董事長毛穎文。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕驅動IC廠矽創（8016）旗下車用顯示器驅動IC廠力領科技（6996）即將掛牌上櫃，力領專攻顯示器驅動晶片的研發、設計與銷售，產品應用聚焦在車用領域，深耕智慧座艙市場。力領科技董事長毛穎文指出，公司持續專注於車用顯示器驅動晶片的創新研發，抓住智慧座艙的發展契機，為全球客戶提供高品質且多樣化的解決方案。

毛穎文表示，力領科技專注於開發獨特、高技術性且具高CP值的車用顯示器驅動晶片，整合類比訊號、混合訊號電路設計以及觸控系統等技術，產品取得多項電子安全性認證，為全球品牌車廠所採用。服務上，公司提供終端方案商駐點技術支援的高效服務，迅速回應客戶，並與客戶共同開發符合市場需求的新產品，提供多樣化的解決方案，成為客戶信賴的長期夥伴。

根據調研機構OMDIA數據指出，自2009年起，車用顯示器市場每年均保持約10%增長，並預估2030年全球車用面板出貨量將突破2.5億片。在此浪潮下，力領科技指出，未來兩年成長動能來自車用數位儀表板、車用HUD、車用電子後照鏡、高亮度RGBW產品、車用後裝TDDI中控與電子後照鏡。

力領科技累積前三季合併營收為22.45億元，營業毛利9.18億元，毛利率達40.9%，累積前三季每股盈餘為12.48元。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財