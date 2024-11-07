矽創小金雞力領即將掛牌上櫃 專攻智慧座艙市場

力領前三季每股盈餘為12.48元。圖為力領董事長毛穎文。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕驅動IC廠矽創（8016）旗下車用顯示器驅動IC廠力領科技（6996）即將掛牌上櫃，力領專攻顯示器驅動晶片的研發、設計與銷售，產品應用聚焦在車用領域，深耕智慧座艙市場。力領科技董事長毛穎文指出，公司持續專注於車用顯示器驅動晶片的創新研發，抓住智慧座艙的發展契機，為全球客戶提供高品質且多樣化的解決方案。

毛穎文表示，力領科技專注於開發獨特、高技術性且具高CP值的車用顯示器驅動晶片，整合類比訊號、混合訊號電路設計以及觸控系統等技術，產品取得多項電子安全性認證，為全球品牌車廠所採用。服務上，公司提供終端方案商駐點技術支援的高效服務，迅速回應客戶，並與客戶共同開發符合市場需求的新產品，提供多樣化的解決方案，成為客戶信賴的長期夥伴。

請繼續往下閱讀...

根據調研機構OMDIA數據指出，自2009年起，車用顯示器市場每年均保持約10%增長，並預估2030年全球車用面板出貨量將突破2.5億片。在此浪潮下，力領科技指出，未來兩年成長動能來自車用數位儀表板、車用HUD、車用電子後照鏡、高亮度RGBW產品、車用後裝TDDI中控與電子後照鏡。

力領科技累積前三季合併營收為22.45億元，營業毛利9.18億元，毛利率達40.9%，累積前三季每股盈餘為12.48元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法