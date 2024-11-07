法央行總裁：川普勝選加劇全球經濟風險

法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲央行（ECB）管委、法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）週三（6日）表示，川普（Donald Trump）當選下1任美國總統，將加劇全球經濟的風險和不確定性。

綜合外媒報導，戴加洛在法國里昂舉行的商業會議上指出，川普重返白宮將帶來「更多的保護主義」，增加美國預算赤字。這不僅增加了全球經濟的風險，也增加了歐洲團結起來的必要性。

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戴加洛表示，川普承諾將祭出更高的進口關稅，這代表美國將出現更高的通膨，並且很有可能導致全球經濟成長放緩。戴加洛隨後補充，不確定性增加也會對經濟成長構成壓力。

戴加洛稱，在「長時間的沉睡」之後，美國大選必須給歐洲敲響警鐘。戴加洛也提到，歐洲正在進入這個新環境，但仍存在明顯的弱點，包括「技術落後」和「政治分歧」，必須採取更多措施克服這些問題。

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