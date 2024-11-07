晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普2.0將至！科技業面臨5大巨變 7巨頭唯一輸家是「它」

2024/11/07 12:09

川普2.0將至！科技業面臨5大巨變，7巨頭唯一輸家是Google。（法新社資料照）川普2.0將至！科技業面臨5大巨變，7巨頭唯一輸家是Google。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國前總統川普以一場超出預期的大勝重奪白宮，美國乃至全球各行各業，都已經感受到「鉅變將至」的氛圍，預計美科技業將面臨5大巨變，而在川普2.0時代中，7巨頭中，特斯拉將是最大贏家，而唯一輸家只有Google。

CNBC報導，毫無疑問，對於傾力助選的馬斯克，以及加密貨幣行業而言，川普引領的「紅色浪潮」100%是利多，但並非所有的科技巨頭都能從他的政策中受益，隨著川普重返白宮，美科技業將面臨5大巨變。

馬斯克成為「美國最強大商人」

憑藉在川普競選活動中重要的位置，馬斯克將從川普第2個任期內獲益，已經是全球範圍內的共識。在勝選演講中，川普更是連續11次喚起馬斯克的名字。

目前最大的看點是，川普如何兌現「讓馬斯克管理政府效率部」的承諾，主要工作就是削減聯邦政府的崗位。這也會把馬斯克放在一個非常詭異的位置上，他將能夠挑選監管他公司的人員，甚至還能嘗試解僱任何妨礙他業務進展的人。

值得一提的是，在川普勝選後，馬斯克又玩了１次「抱著水槽進白宮」的梗。上一回他抱著水槽進入推特總部後，啓動了震顫科技圈的大裁員。

對於處於過渡期的川普團隊而言，眼下最重要的事情就是搭建「川普2.0團隊」，將近有4000個政府機構領導崗位需要進行任命，其中有1200個崗位需要拿到參議院審核，但這對現在的共和黨來說不成問題。

其他科技大佬紛紛「投靠」

事實上在美國的科技圈，像馬斯克、對沖基金Clarium Capital總裁彼得·泰爾這樣力挺川普的科技商人，並不能算是多數。許多科技領袖，至今只能說是剛從批判川普的立場上退回來。

一個明確的例子是亞馬遜創辦人貝佐斯，在川普上個任期內，貝佐斯等一衆科技領袖紛紛站出來反對他的各種政策。法庭文件也顯示 亞馬遜 聲稱因為川普對貝佐斯的「個人仇恨」，導致公司失去了一份價值100億美元的合同。

很顯然，他們現在肯定不會再這麼幹了。

就在川宣佈勝利前，貝佐斯就送上了熱情的祝賀：熱烈祝賀我們的第45任和現在的第47任總統，取得了一場非凡的政治復出和決定性的勝利。

考慮到貝佐斯、扎克伯格在內的超級科技富豪，都在紛紛轉變對川普的態度，可以想象這也會成為矽谷CEO的行事範例。對於2024年的矽谷科技人而言，支持川普已經不再是一種「社交禁忌」。

反壟斷壓力減小

知名科技行業批評者、美國聯邦貿易委員會主席Lina Khan很可能丟掉在政府部門的職位，而且考慮到川普與拜登司法部的過節，現在這一批與科技巨頭展開反壟斷鬥爭的司法官員，大概都會被換掉。

此對於蘋果、亞馬遜、Meta等科技巨頭來說，往後幾年的反壟斷壓力會小很多。

唯一的例外可能是Google，包括即將上任的副總統范斯在內的川普支持者，反覆強調Google對保守派存在偏見，川普在第1個任期內也曾支持拆分該公司。

很不巧的是，Google還在大選日捲入了爭議，有網友發現，搜索「哪裡能為賀錦麗投票」時，會跳出 1個顯示「投票地點」的地圖；但搜索「哪裡能為川普投票」時，就沒有這個功能，引發川普支持者的不滿。

Google回應稱，會出現這種差異，是因為「賀錦麗」的名字也是美國的地名，公司已經抓緊在第一時間進行修復。

人工智慧「加速主義」時代來臨

事實上，川普和賀錦麗今年競選時，都沒怎麼提過人工智慧，但不可否認的是，在第2個川普任期內，人工智慧不僅會繼續發展，還有望加速。

一個線索是，支持川普的科技精英，包括a16z創始人安德里森在內，都是AI「加速主義」派別的人。他們反對一切可能減緩行業發展的事情。

加密貨幣行業

嚴格監管措施，幾乎成爲加密貨幣行業的「公敵」美國證券交易委員會的主席加里·根斯勒，是川普競選時少數被點名上任後，會將其開除，市場普遍預期，在川普第２個任期內，加密行業可以從白宮獲得大部分他們想要的東西。受川普大勝激勵，比特幣週三突破7.6萬美元，再刷新天價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財