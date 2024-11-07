川普2.0將至！科技業面臨5大巨變 7巨頭唯一輸家是「它」

川普2.0將至！科技業面臨5大巨變，7巨頭唯一輸家是Google。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國前總統川普以一場超出預期的大勝重奪白宮，美國乃至全球各行各業，都已經感受到「鉅變將至」的氛圍，預計美科技業將面臨5大巨變，而在川普2.0時代中，7巨頭中，特斯拉將是最大贏家，而唯一輸家只有Google。

CNBC報導，毫無疑問，對於傾力助選的馬斯克，以及加密貨幣行業而言，川普引領的「紅色浪潮」100%是利多，但並非所有的科技巨頭都能從他的政策中受益，隨著川普重返白宮，美科技業將面臨5大巨變。

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馬斯克成為「美國最強大商人」

憑藉在川普競選活動中重要的位置，馬斯克將從川普第2個任期內獲益，已經是全球範圍內的共識。在勝選演講中，川普更是連續11次喚起馬斯克的名字。

目前最大的看點是，川普如何兌現「讓馬斯克管理政府效率部」的承諾，主要工作就是削減聯邦政府的崗位。這也會把馬斯克放在一個非常詭異的位置上，他將能夠挑選監管他公司的人員，甚至還能嘗試解僱任何妨礙他業務進展的人。

值得一提的是，在川普勝選後，馬斯克又玩了１次「抱著水槽進白宮」的梗。上一回他抱著水槽進入推特總部後，啓動了震顫科技圈的大裁員。

對於處於過渡期的川普團隊而言，眼下最重要的事情就是搭建「川普2.0團隊」，將近有4000個政府機構領導崗位需要進行任命，其中有1200個崗位需要拿到參議院審核，但這對現在的共和黨來說不成問題。

其他科技大佬紛紛「投靠」

事實上在美國的科技圈，像馬斯克、對沖基金Clarium Capital總裁彼得·泰爾這樣力挺川普的科技商人，並不能算是多數。許多科技領袖，至今只能說是剛從批判川普的立場上退回來。

一個明確的例子是亞馬遜創辦人貝佐斯，在川普上個任期內，貝佐斯等一衆科技領袖紛紛站出來反對他的各種政策。法庭文件也顯示 亞馬遜 聲稱因為川普對貝佐斯的「個人仇恨」，導致公司失去了一份價值100億美元的合同。

很顯然，他們現在肯定不會再這麼幹了。

就在川宣佈勝利前，貝佐斯就送上了熱情的祝賀：熱烈祝賀我們的第45任和現在的第47任總統，取得了一場非凡的政治復出和決定性的勝利。

考慮到貝佐斯、扎克伯格在內的超級科技富豪，都在紛紛轉變對川普的態度，可以想象這也會成為矽谷CEO的行事範例。對於2024年的矽谷科技人而言，支持川普已經不再是一種「社交禁忌」。

反壟斷壓力減小

知名科技行業批評者、美國聯邦貿易委員會主席Lina Khan很可能丟掉在政府部門的職位，而且考慮到川普與拜登司法部的過節，現在這一批與科技巨頭展開反壟斷鬥爭的司法官員，大概都會被換掉。

此對於蘋果、亞馬遜、Meta等科技巨頭來說，往後幾年的反壟斷壓力會小很多。

唯一的例外可能是Google，包括即將上任的副總統范斯在內的川普支持者，反覆強調Google對保守派存在偏見，川普在第1個任期內也曾支持拆分該公司。

很不巧的是，Google還在大選日捲入了爭議，有網友發現，搜索「哪裡能為賀錦麗投票」時，會跳出 1個顯示「投票地點」的地圖；但搜索「哪裡能為川普投票」時，就沒有這個功能，引發川普支持者的不滿。

Google回應稱，會出現這種差異，是因為「賀錦麗」的名字也是美國的地名，公司已經抓緊在第一時間進行修復。

人工智慧「加速主義」時代來臨

事實上，川普和賀錦麗今年競選時，都沒怎麼提過人工智慧，但不可否認的是，在第2個川普任期內，人工智慧不僅會繼續發展，還有望加速。

一個線索是，支持川普的科技精英，包括a16z創始人安德里森在內，都是AI「加速主義」派別的人。他們反對一切可能減緩行業發展的事情。

加密貨幣行業

嚴格監管措施，幾乎成爲加密貨幣行業的「公敵」美國證券交易委員會的主席加里·根斯勒，是川普競選時少數被點名上任後，會將其開除，市場普遍預期，在川普第２個任期內，加密行業可以從白宮獲得大部分他們想要的東西。受川普大勝激勵，比特幣週三突破7.6萬美元，再刷新天價。

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