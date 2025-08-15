LTN經濟通》印尼國慶 為何高掛海賊旗？

印尼不僅軍方影響力持續擴張，媒體自由也正面臨新的挑戰。（資料照，法新社）

不滿印尼政府權力集中 掛海賊旗抗議

〔財經頻道／綜合報導〕每逢印尼國慶日（8月17日）前，全國各地通常都會掛滿紅白國旗，洋溢著慶祝氛圍。然而，今年一面來自動畫的海賊旗意外成了焦點，為節慶蒙上了一層政治爭議的陰影。自7月底開始，日本知名動漫《航海王》（ONE PIECE）的海賊旗（Jolly Roger）陸續出現在印尼街頭、掛在家門口、貼在汽車後方，甚至塗鴉在牆上。

此舉引發社群媒體討論，也引來官方警告。因為這面旗幟，成為部分印尼民眾表達對當前政治不滿的象徵。據《BBC》報導，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）於7月底發表演說時，呼籲民眾高掛上紅下白的印尼國旗同慶，「因為紅色代表我們為獨立所流的血，白色代表我們純潔的心靈」。但部分民眾不滿普拉伯沃政府「管太寬」，乾脆改掛黑色的《航海王》海賊旗作為反抗，批評普拉伯沃領導下的政府權力日益集中。

就像劇中主角魯夫率領的草帽海賊團揮舞骷髏旗以對抗壓迫性政權一樣，一些印尼居民表示，升起這面旗幟是「一種我們愛這個國家，但並不完全認同它政策的象徵」。位於中爪哇的服飾店老闆表示，在普拉伯沃的演說後「湧入來自各地的數千個海賊旗訂單」，自7月底以來，每天接到來自印尼各地數百筆訂單，住在印尼最東邊巴布亞省的居民告訴BBC「即使印尼已經獨立，但我們很多人沒在日常生活中體驗過自由。」

然而，印尼警方在國慶前打擊「海賊」旗幟。《印尼環球報》報導，印尼眾議院副議長表示，懸掛這面旗幟似乎是破壞國家團結的有系統行動，他稱這並非巧合，暗示背後存在一場有組織的分裂國家企圖。在外界日益關注之際，雅加達的警方與地方秩序執法人員展開行動，監控海盜旗的懸掛情況。印尼政治、法律和安全事務統籌部長古納萬（Budi Gunawan）也強調，在國慶日前夕掛上《航海王》旗幟涉及侮辱國旗，可能構成刑事犯罪。

當印尼迎來獨立日前夕，街頭卻飄起草帽海賊旗。這場從卡車司機抗議政策開始的潮流，迅速擴散至學生、藝術家與年輕人，成為對政府集權化、經濟壓力與「虛偽愛國」的創意反擊。

印尼總統普拉伯沃去（2024）年10月上任以來，民眾不滿的情緒逐漸升高。（資料照，美聯社）

卡車司機 掀起海賊旗風潮

7月底這場懸掛海賊旗活動，源頭並非學生運動或政治團體，而是卡車司機的不滿。《馬來郵報》指出，在印尼的國慶日前，物流和卡車司機懸掛印尼國旗已是慣例，然而，這回司機們卻選擇掛起海賊王旗幟，表達對現任政府的不滿。很大原因在於，今年6月，印尼政府在爪哇多地開始嚴格執行「ODOL」禁令（Over Dimension Over Loading，即禁止超載貨車），政策初衷是減少道路損耗與交通事故，但對依賴超載運輸以維持微薄利潤的司機來說，這是沉重打擊。印尼的卡車司機工資很低，許多司機的工資是根據貨物的重量計算的。

爪哇島北岸的貨運司機率先將海賊旗掛上車頭，以示抗議。這個舉動原本只是業內的小小反諷，沒想到照片在TikTok與Instagram上迅速走紅，被網友解讀為「對抗不公政策、追求自由的象徵」。很快，旗幟從高速公路飄進了城市街頭。

選擇《航海王》的海賊旗並非偶然，該動漫是一個典型的正義對抗邪惡的故事，講述主角魯夫與草帽海賊團對抗殘酷政權的冒險歷程。《彭博》指出，對印尼年輕人而言，這樣的平行意象再明顯不過。根據新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS–Yusof Ishak Institute）近期調查，與周邊國家同齡人相比，印尼年輕人對收入差距擴大、就業前景及貪腐的關注度更高。自由之家（Freedom House）僅將印尼評為「部分自由」，理由是系統性腐敗以及誹謗與褻瀆法的政治化使用。

《BBC》指出，作為世界第三大民主國家，印尼近年面臨日益嚴峻的挑戰。前總統佐科威（Joko Widodo）曾以改革派形象上台，然而，其晚期施政風格轉變，包括恢復毒販死刑、任命具爭議的前將軍普拉伯沃為國防部長，均引發社會爭議，在普拉伯沃新政府上任後，更接連引發人民不滿。

今年3月，印尼國會通過爭議性的國民軍法修正案，引發不少群眾聚集示威反對。（資料照，歐新社）

「黑暗印尼」表達廣大民眾的普遍情緒

事實上，在總統普拉伯沃去（2024）年10月上任以來，民眾不滿的情緒逐漸升高。據《路透》報導，這面海賊旗的圖案近期會在印尼社群媒體上掀起熱潮，其走紅背景是在2至3月間，多個城市爆發的學生抗議，反對政府預算削減以及包括擴大軍方在民間生活角色等政策，學生與行動人士將該場示威稱為「黑暗印尼」（IndonesiaGelap）。

今年2月17日，印尼雅加達掀起大規模抗議，數千名學生走上街頭，對總統普拉伯沃及其施政表達不滿，由全印尼學生執行委員會（BEM SI）發起的全國性行動「#Indonesia Gelap」（黑暗印尼）正式展開，為期3天，在全國多個地區同步舉行。這場運動采用了「黑暗印尼」這一標簽，直接對政府的「黃金印尼」（Indonesia Emas）口號發起了挑戰。「黑暗印尼」表達了廣大民眾的普遍情緒，即在剛剛上台的普拉伯沃領導下，國家正進入一個黑暗時期。

這場行動的核心訴求，是反對政府削減教育預算的政策，同時要求重新檢視免費營養午餐計畫及內閣改組等議題。普拉伯沃在今年1月底指示，削減高達306兆印尼盾的預算，以推行競選時承諾的學童免費營養午餐。示威者不滿大規模削減教育預算，擔心影響學生權益，呼籲政府重新評估政策，也質疑稅收情況不夠透明，並要求總統普拉伯沃解決侵犯人權的問題，反對看到前總統的影子。

第二波抗議於今年3月展開，3月20日印尼國會通過爭議性的國民軍法修正案。這項法案將把更多文職工作分配給現任軍官，從10個增加至14個，涵蓋總檢察署、最高法院等原本應保持文人主導的機構，並延後軍人退休年齡，被外界質疑在為軍人干政鋪路。人權組織也批評，這項修法大開民主倒車，可能導致軍事介入增加。軍人出身的普拉伯沃，過去曾擔任蘇哈托特種部隊指揮官，上任總統以來，外界對軍方過度干預政府的擔憂日益加劇，因普拉伯沃經常尋求印尼軍方協助落實他的各項政策，該法案通過引發不少群眾聚集在國會外示威反對。

日本知名動漫《航海王》（ONE PIECE）的海賊旗，成為印尼民眾表達對當前政治不滿的象徵。（資料照，路透）

新政府經濟與民生政策 讓印尼人感到壓力與憤怒

然而，更令人擔憂的是，印尼不僅軍方影響力持續擴張，媒體自由也正面臨新的挑戰。據《海峽時報》報導，新規允許警方監控記者和研究人員，儘管發言人後來表示，這封信「並非強制性的」。但人權觀察組織表示，這項規定仍可能讓報導敏感話題的記者感到害怕。

除了政治與制度爭議外，普拉伯沃政府的經濟與民生政策同樣讓許多印尼人感到壓力與憤怒。上任不到一年，燃油與日用品價格持續上漲，政府為減輕財政負擔削減部分能源補貼，導致基層家庭支出驟增。普拉伯沃推動的大規模基礎建設與採礦開發計畫，在部分地區引發環境破壞與土地徵收爭議，居民抱怨在「黃金印尼」的口號下，真正受益的多是與政權關係密切的大企業與軍方承包商。

印尼青年則面臨就業市場飽和、薪資偏低與勞工權益保障不足的困境，而關於政府高層裙帶關係與貪腐的指控，更加深了民眾對現任領導層的疏離感。對許多人而言，海賊旗並不只是戲謔的反諷，而是一面凝聚了失落與不信任情緒的象徵。

此外，印尼經濟近期亦陷入困境。在貨幣貶值與美國加徵關稅的雙重打擊下，市場動盪加劇，進出口企業與製造業首當其衝。普拉伯沃政府選擇透過削減公共支出、凍結部分基礎建設計畫來應對危機，但此舉卻引發強烈反彈，特別是在依賴政府合約與補助的地方經濟體中，失業與收入減少的壓力更加明顯。

當經濟不確定性與社會不平等感交織，許多印尼民眾對官方的樂觀說辭已失去耐心，反抗的符號便在街頭悄然生長。

