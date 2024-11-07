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川普勝選美股狂漲！道瓊漲逾1508點 台積電ADR逆勢下跌

2024/11/07 05:47

週三美國股市大漲。（路透）週三美國股市大漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統、共和黨候選人川普在2024年大選驚人復出，週三美國股市暴漲，收於歷史新高。道瓊工業指數大漲1508.05點、3.57%，收在43729.93點，標普500、那斯達克指數分別上漲2.53%、2.95%，費城半導體指數收紅3.12%，不過台積電ADR逆勢下跌1.3%，收在193.22美元。

綜合外媒報導，川普再度當選美國總統，美股創新高，投資人預期減稅、放鬆管制，且川普從不羞於對股市到美元等各方面的問題發表看法，這些都可能為美國經濟提供更多刺激。

特斯拉執行長馬斯克是川普的重要支持者，特斯拉股價飆升14.75%。摩根大通和富國銀行分別攀升11.5%、13%，提振銀行類股。小型股基準羅素2000暴漲5.84%，創52週新高。投資人相信，小企業將從川普的減稅和保護主義政策中獲得巨大好處。

川普的勝利也推動了所謂「川普交易」的反彈，美國公債殖利率大幅走高，基準10年期公債殖利率觸及4.479%的四個月高點。比特幣觸及75000美元以上的歷史新高，美元預計將創下2022年9月以來的最大單日百分比漲幅。川普媒體科技集團收盤上漲5.9%。

道瓊工業指數飆漲1508.05點或3.57%，收43729.93點。

標準普爾指數上漲146.28點或2.53%%，收5929.04點。

那斯達克指數上升544.29點或2.95%%，收18983.46點。

費城半導體指數上揚157.74點或3.12%%，收5215.57點。

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