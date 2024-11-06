佳世達今年營收逐季成長，明年看好醫療事業爆發。（佳世達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今年營收、獲利逐季成長，董事長陳其宏表示，過去兩年IT、網通產業陸續面臨疫情後庫存去化調節，明年有望揮別陰霾，將會比今年好，而四大事業中，醫療明年成長可期，營收將突破300億元。

佳世達今日舉行法人說明會，陳其宏表示，佳世達10月營收已回到180億元，較上月與去年都成長，11月會比10月更好，第四季營收優於第三季，今年前三季已達成年初時預估營收、獲利逐季成長的展望，只是成長幅度緩，「他個人並不滿意」，展望明年將有望擺脫這一兩年低迷情況。

請繼續往下閱讀...

其中，陳其宏看好醫療事業明年會是大成長的一年。他表示，疫情後中國經濟表現不盡理想，明基醫院很多自費項目如高階健檢、醫美等業績受到影響，未能原先預期成長1-2成的目標，但是相較於中國很多醫院經營辛苦，明基醫院還是獲利。

整個醫療事業群已經連續6個季度維持單季營收60億元規模，隨明基醫院在香港IPO計畫已進入最後階段，預期上市後進入資本市場將可加速醫院成長動能外，董事會日前也通過公開收購提高諾貝兒寶貝（丁丁藥局）持股至4成，預期併購案完成後，預期明年醫療事業將會加快成長步伐。

另外在AI大趨勢下，佳世達也沒有缺席，除了有羅昇經營機器人手臂多年，其陽高端伺服器也開始出貨，通訊事業庫存去化也即將到底，明年將可撥雲見日。

佳世達總經理黃漢州表示，IT原有事業穩健成長，先前受到客戶調節庫存影響的商業工業用市場及網通產業也都已看到回穩訊號。展望未來，集團精實聚焦和投資新事業持續並進，並攜手供應商共創有韌性的永續價值鏈，以因應持續變化的氣候變遷與市場環境。

佳世達昨日已公布第三季財報，資訊事業、醫療事業及智能方案事業營收均較上季成長，其中醫療事業將有20家集團企業聯合參加12月舉行的醫療科技展，大秀智慧醫療結合AI應用的成果，透過醫療保健創新以實現未來成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法