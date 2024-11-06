川普勝選 馬斯克押對寶了 特斯拉卻好壞參半

川普當選美國總統，他的政策可能會為特斯拉及其執行長馬斯克帶來憂喜好壞參半的結果。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選開票，川普已發布當選宣言，表示將創造黃金時代，他的政策可能會為特斯拉及其執行長馬斯克帶來憂喜好壞參半的結果。

川普獲勝將有利馬斯克，但卻會破壞特斯拉的穩定性。雖然川普可能為馬斯克提供推動某些舉措的有利條件，但專家警告，這也可能會擾亂特斯拉的消費者基礎和市場穩定性。

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馬斯克是川普的直言不諱的支持者，他可能會看到一些政策對他有利，但更廣泛的電動車（EV）行業可能在川普政府的領導下面臨挑戰。

電動車產業的一個主要擔憂是，川普可能取消聯邦電動車補貼和稅收優惠。川普歷來支持化石燃料產業，並批評綠色能源政策，這表明與拜登政府相比，他的做法可能不太支持電動車的成長。

川普在綠色能源和氣候變遷議題上的兩極化立場有可能為電動車市場帶來更多波動，尤其是對特斯拉投資者而言。隨著股市對政治變化做出反應，特斯拉的估值可能會大幅波動，這取決於投資者的情緒和對電動車激勵措施的預期。

分析師建議投資人保持謹慎，並強調川普的勝利可能會為特斯拉未來的獲利帶來不確定性，即使馬斯克的商業計畫可能得到支持。

不過，如果聯邦政府的支持減少，特斯拉在電動車市場的龐大規模，可能會使比它規模較小的美國競爭對手擁有獨特的優勢。

根據Investing.com的一份報告，Wedbush的分析師表示，特斯拉的市場主導地位和生產能力，可能使其比大多數公司更好地應對電動車不太友善的經濟環境。

川普政府領導下的另一個有利特斯拉的方面是更嚴格的貿易政策，特別是針對中國商品的關稅。川普先前曾對中國進口產品徵收高額關稅，分析師預測，如果連任，他可能會加強這些措施。

比亞迪和蔚來等以生產價格實惠的電動車而聞名的中國電動車製造商可能會發現，在川普的關稅下，打入美國市場變得更加困難。

這種保護主義立場可能使特斯拉能夠在美國市場上保持更強有力的控制，而無需從中國進口低成本電動車大量湧入，從而增加特斯拉在國內的銷售機會。

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