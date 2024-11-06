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廢水代處理量穩定增加 平和環保Q3EPS1.03元

2024/11/06 16:16

廢水代處理量穩定增加，平和環保Q3EPS1.03元。（資料照）廢水代處理量穩定增加，平和環保Q3EPS1.03元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到廢水代處理量穩定增加，平和環保（6771）今日公告第3季財報，第3季營收1.58億元、年成長5.29％，不過，受到電費調整之故，稅後淨利縮水至0.3億元、年減21.23％，每股稅後盈餘（EPS）1.03元；至於前三季營收4.67億元、年增3.82％，稅後淨利0.89億元、年減10.08％，EPS則來到2.94元。

平和環保指出，工業電費調漲，廢水處理成本增加，考量景氣尚未完全復甦，目前廢水代處理費用並未反應電價上漲成本，呈現第3季營收成長但獲利並未與營收同步表現，由於工業電費於10月份已再度調漲，平和環保也表態，將於明年適度上調廢水代處理費用，反應電價成本、維持毛利率。

對於未來展望，平和環保認為，在環保法規日益趨嚴，受惠此趨勢，積極拓展更多下游行業，代處理廢水業務穩定成長，今年以來持續增加新行業客戶，隨著熟悉客戶水質與操作處理，新客戶廢水代處理量的成長，將提供業績新成長動能。

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