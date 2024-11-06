美大選諧音沾光！中國「這檔股票」漲停 賀錦麗迷因股慘跌

美國總統大選讓中國股出現有趣現象，名為「川大智勝」的軟體股衝上漲停，至於跟賀錦麗諧音相近的公司股價則暴跌。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普在美國大選獲勝，「迷因股」投資人也嗨翻，諧音梗發揮十足效應，中國股市一檔名為「川大智勝」的軟體股今（6日）天衝上漲停，至於跟賀錦麗（中國譯為哈里斯）諧音相近的公司「哈爾斯」股價則暴跌。

綜合香港《星島日報》、《香港01》等媒體報導，位在四川的軟體公司「川大智勝」，在中文的諧音梗聽起來像「川普依靠智謀取得勝利」，這檔股票在6日股價大漲10%，報每股23.42元人民幣，開盤後不斷拉高，達到深圳證券交易所的漲停板，過去三個月來，累計暴漲幅度高達121%。

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事實上，「川大智勝」股票在2016年川普上次參選時，也曾迷因般大漲一波。當時川普擊敗希拉蕊，隔天川大智勝股價大漲6%。

相對地，浙江哈爾斯真空器皿公司則因「哈爾斯」這名字與賀錦麗在中國譯名「哈里斯」相近，英文諧音更是相近，今天（6日）股價一度重挫8.1%，收盤跌幅為7.4%，報每股8.98元人民幣。

Global X ETFs投資策略師Billy Leung表示「隨著川普可望勝選，這些是冒險一波的操作。」「雖然他們值得觀察，但實際焦點應該放在科技、金融等股票，這些準備較為持續受惠於與川普政府有關的政策轉移」。

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