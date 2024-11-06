群光第3季EPS創同期新高 第4季營收年增中高個位數

群光電子今天公布第3季每股盈餘（EPS）3.29元，季減3.29%、年增12.28%，為歷年同期新高。（群光電子提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠群光電子（2385）今天公布第3季每股盈餘（EPS）3.29元，季減3.29%、年增12.28%，為歷年同期新高。展望第4季，管理層預估單季營收將隨季節性小幅下降，但仍維持在相對高點，年增幅度預計將達中高個位數百分比，主要由鍵盤、電源產品帶動。

群光第3季營收277.21億元，季增12%、年增7%，創近8季新高；毛利率20.4%，季減0.3個百分點、年減1.1個百分點；營益率10.8%，季增0.4個百分點、年減0.8個百分點；稅後淨利達23.97億元，季減2.99%、年增13%；淨利率8.65%，季減1.35個百分點、年增0.43個百分點。

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群光觀察，今年前3季營收達752.41億元、年增2%；稅後淨利則為66.30億元、年增23%；每股盈餘9.11元、年增22%。其中，稅後淨利與每股盈餘均寫下同期新高，而前3季毛利率20.4%，營益率10.4%，淨利率8.8%，除了達到三率三升的目標，毛利率、淨利率更寫同期新高。

群光10月營收為92.9億元，月減3.8%、年增12.7%，今年前10個月營收845.3億元、年增2.9%。管理層預估，今年旗下3大產品線，將以鍵盤營收年增雙位數百分比為最強，帶動全年整體營收再次重返千億大關，相較去年小幅成長。在產品組合持續優化、以及嚴格的成本控制之下，看好今年獲利的成長幅度將遠優於營收上升力道，有機會超越去年去年表現，達到歷史新高。

群光觀察，隨著微軟明年10月即將停止支援win 10，目前已有跡象顯示企業端將逐步啟動換機需求，2025年PC市場穩定復甦，商用筆電機種需求備受期待，將有利於旗下鍵盤、影像模組以及電源供應器的單價及獲利表現。群光將持續提升高附加價值產品的貢獻程度，預計智慧視訊會議系統、以及商用監測影像產品仍是成長的主力。

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