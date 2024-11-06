川普恐撤除晶片禁令？郭智輝：誰當選都會開出對台積電最有利條件

經濟部張郭智輝表示，不管美國總統是誰，都會開出對台積電最有利的條件。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕民調領先的美國共和黨總統候選人川普，曾公開發言稱台積電偷走美國晶片產業，要收台灣保護費，外界擔憂台灣若不配合，美國可能撤銷晶片法案，降低對中管制。對此，經濟部張郭智輝表示，不管美國總統是誰，都會開出對台積電最有利的條件，台積電7奈米以下先進製程已是「一人武林」，且美國IC設計與台灣晶圓製造是「互補」，如果當選人態度對台灣企業不利，影響商務交流，「對美國業者不見得是好事」。

民進黨籍立委陳亭妃今在立法院經濟委員會上表示，對於美國總選大選選情是否會牽動台灣產業與經濟，甚至是要跟台積電索取保護費，政府應出面「穩定軍心」。

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郭智輝回應，從企業界觀點來看，台灣經濟和美國經濟是互補，台灣在晶片製造供應鏈上非常強，美國則是強在IC設計，美國全球市占率占70%至80 %，「所以如果有『這樣的現象發生』，我相信對美國業者並不見得是好事。」

郭智輝續指，再來是台積電在亞利桑那州廠，至今已經完全的試產成功，「所以下個月他們將會有一個很好的ceremony（典禮）要發出」。

郭智輝也表示，各界評估，不管美國將上任的總統是誰，都會開出對台積電最有利的條件，尤其是台積電在先進製程、7奈米以下製程，幾乎是他是「一人武林」，所以你再怎麼樣限制都無法限制他的發展，因為市場有強烈需求，就他在企業界的觀察，不管誰當選對台灣企業影響不大，尤其對台積電更是影響不大。

陳亭妃追問，同理延伸，外界揣測美國可能撤銷晶片法令的可能性，其實也是假議題，因為畢竟也不是一人說了算或是一黨說了算。對此，郭智輝回應，是的。

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