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雲科大證實與台積電建教合作 日本學生免學費還有生活費

2024/11/06 11:00

雲林科技大學與台積電合作半導體人才培訓計畫啟動，首位日籍學生真下彩音已在雲科大上課。（記者黃淑莉攝）雲林科技大學與台積電合作半導體人才培訓計畫啟動，首位日籍學生真下彩音已在雲科大上課。（記者黃淑莉攝）

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雲科大中選！台積電免費招日本大學生到台灣留學

〔記者黃淑莉／雲林報導〕培養半導體人才，雲林科技大學與台積電簽訂為期5年的「半導體學程」合計作畫，招收對象以日本學生優先，4年的學費學校補助，台積電提供每月1萬元生活費，第一個日籍學生真下彩音已來雲科大8個多月，畢業後可參加台積電面試，也可選擇進入其他半導體相關產業。

真下彩音來自日本琦玉縣，去年3月從高中畢業，因為姑丈是台灣，選擇來台灣讀大學，原本是讀雲科大企管系，工管系教授邱靜娥告知學校與台積電合作開設半導體學程，她覺得很不錯也對半導體有興趣參加，4月來台先到學校語言中心學中文，9月開學至今上課、生活及與同學相處適應很好。

學校提供她一名學伴，同樣來自日本現就讀設計學院4年級，真下彩音說，來台灣近8個月，已愛上台灣，印象最深刻是台灣人情味，最喜歡台灣水果，尤其是鳳梨，未來有機會希望能留在台灣就業。

雲科大副校長方國定指出，雲科大為科技大學一直與產業界互動很深，老師的產學合作計畫案在國內大學也是名列前茅，因此與台積電配合政府國際人才培育政策共同合作「半導體國際產學專班」，由學校機械系、工管系開設半導體學程，課程內容含蓋儀器、設備、製程等。

方國定表示，與台積電簽訂合作方案有0+4、2+2、last mile，0+4是針對日本高中畢業生來雲科大讀四年；2+2針對高專、五專或短大，在日本在大一、大二基礎，來台灣銜接大三、大四，再加2年研究所；last mile 是協助台積電預聘生學習中文及半導體學程銜接。

方國定說，費用學費由學校補助全免，生活雜費則由台積電配合政府政策提供每月1萬元台幣，至於住宿、日常生活開支則由學生自行負擔，參加半導體學程的畢業生可優先參加台積電入職考試，即使沒錄取也不用歸還補助費用，或也可選擇進入半導體相關產業就業。

方國定表示，今年因試辦且招生時間點正好是日本學期結束，雖只有1位，上個月再去拜訪已有12人報名，也期望透過這樣合作方式打開人才培訓的國際合作方式，像與日本大學進行合作，包括老師、學生及實驗室交換等，未來也將前進德國招攬人才。

雲林科技大學副校長方國定說明與台積電合作的半導體學程內容。（記者黃淑莉攝）雲林科技大學副校長方國定說明與台積電合作的半導體學程內容。（記者黃淑莉攝）

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