雲科大中選！台積電免費招日本大學生到台灣留學

日媒近日以專題報導，指出台灣1所大學正以令人驚訝的條件招收日本留學生，而資金由台積電提供。（彭博資料照）

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雲科大證實與台積電健教合作 日本學生免學費還有生活費

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒近日以專題報導，指出台灣1所大學正以令人驚訝的條件招收日本留學生，不僅學費全免，就連生活費都不必自掏腰包，資金全由台積電（2330）及雲科大提供，不過課程要求畢業後參加台積電的入職考試，《TBS電視台》就相當好奇背後的目的究竟為何？

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《TBS電視台》指出，台灣雲林科技大學舉辦專門課程，旨在培養從智慧型手機到生成式AI等廣泛領域使用的半導體工程師。

根據報導，今（2024）年3月自日本高中畢業、9月起在雲林科技大學就讀的日本留學生眞下彩音解釋，「因為不用擔心金錢問題，所以可以無憂無慮地挑戰，這是很棒的一點。」

根據報導說法，眞下彩音就讀的是日本學生留學課程，不僅4年學費超過200萬日圓（約新台幣42萬元）全免，且每月還提供約5萬日圓（約新台幣1萬元）的生活費補助，而提供這些經費的正是台積電。

對此雲林科技大學副校長蘇純繒在報導中介紹，「台積電在校園裡開設三門半導體課程，我們策劃這樣的半導體人力資源開發計劃，希望日本學生來學習半導體。」

修讀這個課程的學生畢業後必須參加台積電的入職考試，但即使未能被錄取，也不必歸還受補助的學費及生活費。雲科大也計劃在明（2025）年9月的新學期迎來90位日本學生。

至於為何要提供如此「優渥」待遇？神奈川大學經濟學部教授川上桃子分析，台灣的工程師短缺問題相當嚴重，這是因為少子高齡化帶來影響，過去10年間理工科大學畢業生減少了約17%。

報導分析，台灣的高科技產業雖然持續快速成長與擴大，但少子化趨勢無法遏止，因此為了確保人才，台積電認為這樣的支出並不算負擔。

至於為什麼選擇日本人，川上桃子解釋，最大的原因在於台積電在熊本建廠，意味著台積電希望培育能夠在熊本立即發揮作用的日本人才。

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