黃仁勳出手斷30年交情？美超微風暴未完 梁見後、高層親自回應

美超微（Super Micro）與輝達（NVIDIA）關係緊密，兩家公司合作關係也已超過30年。（中央社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美超微（Super Micro）與輝達（NVIDIA）關係緊密，兩家公司合作關係也已超過30年，但近日美超微卻深陷假帳風暴、股價暴跌，中媒更爆料，輝達正在將之前屬於美超微的訂單轉給其他供應商，以避免市場發生混亂。對此美超微週二（5日）在公布最新財測之餘，也回應與輝達、黃仁勳之間的關係。

安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）上週辭任美超微的財務審計業務，週二美超微公佈最新財測，獲利前景不如預期，同時坦言，年報提交的時間仍無法不確定。

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美超微的利空消息引發市場關注，若美超微無法在本（11）月中旬的最後期限內提交年報，恐從那斯達克下市。

而在分析師會議上，美超微也回應與輝達、黃仁勳關係，高階主管表示，輝達尚未對美超微的供應分配做出任何調整；梁見後在談到與輝達的關係時則說：「在當下，依據我們的關係、依據我們的溝通，情況是非常正面的。」

美超微公布截至9月的初步業績，銷售額為59億至60億美元（約新台幣1892億至1924億元），未達分析師平均預測的64.5億美元（約新台幣2069億元），但仍年增181%，梁見後表示，上季營收是受到晶片供貨問題的衝擊。

分析師提問，如果供應問題獲得解決，美超微的營收是否能增加，或者是否計劃增設高層主管來改善其財報，對此梁見後並沒有正面回答，而是談到最新的輝達Blackwell圖形處理單元（GPU），同時表示其需求強勁。

而當分析師問到Blackwell帶來的營收何時能顯現在美超微的財報中時，梁見後表示：「我們每天都在問輝達」，同時表示兩家公司繼續密切合作。

另外有分析師提問，美超微生產基於Blackwell晶片的伺服器的計畫是否有變化，暗指輝達是否轉單，把原本要分配給美超微的配額轉到其他伺服器製造商。對此美超微財務長韋根（David Weigand）說：「要澄清先前有關輝達的相關說法。我們與輝達有著最深厚的關係。現在，我們有多個最先進計畫在推進中，我們已與輝達溝通，他們已確認他們沒有調整分配。我們維持與他們的穩固關係，預料不會改變。」

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