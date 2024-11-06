台股收盤》AI雄風再現 指數收漲110點

AI雄風再現，指數收漲110點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週二（5日）全面上揚，台股今在鴻海（2317）、英業達（2356）等AI股開盤上漲，指數開盤漲6.16點，以23112.95點開出，不過，在金融、傳產股走弱，台積電（2330）翻黑，指數一度翻黑，在平盤附近震盪，不過，在AI買盤點火，台積電飆漲30元，大盤指數急拉大漲333點，來到23439點，然在台積電漲勢收斂，指數漲勢收斂，終場漲110.59點，收23217.38點，成交量3977億元。

前10大成交額，漲多跌少，台積電漲10元，收1060元，成交額586.46億元，排名第1；鴻海跌0.5元，收213.5元，成交額143.07億元，排名第2；世芯-KY以漲停2410元作收，成交額128.59億元，排名第3；鴻準漲2.2元，收87.2元，成交額122.51億元，排名第4；技嘉漲9元，收303元，成交額106.03億元，排名第5。

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聯鈞漲4元，收254元，成交額99.8億元，排名第6；廣達漲2.5元，收320.5元，成交額97.57億元，排名第7；緯創漲1元，收119.5元，成交額90.15億元，排名第8；英業達漲1.9元，收52.1元，成交額86.17億元，排名第9；晟銘電漲2.5元，收163元，成交額64.58億元，排名第10。

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