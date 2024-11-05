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台股延長交易時間？ 證期局「審慎評估」這個月給答案

2024/11/05 20:48

對於是否調整延長台股交易時間，金管會今天回應，將審慎評估。（資料照／記者王孟倫攝）對於是否調整延長台股交易時間，金管會今天回應，將審慎評估。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕日本股市從今天（11月5日）起，交易時間延長30分鐘，台股是否也要調整？金管會證期局表示，若和國際相比，台股交易時間確實稍短，不過，「交易時間對證券市場影響很大」，因此，針對本議題，已經請台灣證券交易所蒐集利害關係人意見，預計本月提出評估報告。

日本東京證券交易所等股市交易時間，原本為上午9時起至11時30分，中間午休一個小時，下午盤從2時30分至下午3時，但自今天起，日股交易結束時間延長至下午3時30分。

外界關切，台股是否要考量比較各國股市，跟進調整延長交易時間，以增加外資買賣時間？

對此，證期局主秘尚光琪回應，股市交易時間變動對證券市場影響很大，包括：證券業者、投資人、證券從業人員，如果要變更台股交易時間，「一定要取得社會高度共識」，因此，金管會將蒐集利害關係人意見後，目前已經請證交所審慎評估中。她強調，要先討論要不要延長交易時間？然後再來討論，要延長多久？

金管會也提供主要國家股市交易時間，包括：台灣從9:00-13:30；日本早盤9:00-11:30 / 午盤12:30-15:30；韓國從9:00-15:30；新加坡早盤9:00-12:00 / 午盤13:00-17:00；香港是早盤9:30-12:00 / 午盤13:00-16:00；中國上海為早盤9:30-11:30 / 午盤13:00-15:00。

若以上面數據來看，台股交易確實是最短、也最快早結束；不過，有分析師認為，台股今年以來漲幅是全亞洲第一名，也就是說，交易程短與股市表現，兩者並無直接關係；可以單獨去評估思考是否真的有必要性，無須為了延長而延長。

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