川普警告：如果聯邦政府關門 將大規模裁員

美國總統川普（Donald Trump）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週日（28日）警告，如果聯邦政府在本週關門，將出現大規模裁員，將永遠裁掉很多能夠裁減的職位。

美國兩黨在支出法案問題繼續僵持不下，聯邦政府恐在10月1日陷入停擺。本會計年度即將在9月30日結束，目前，眾議院已通過了一項臨時支出法案，以便聯邦政府能繼續運作到11月21日，但參議院的民主黨員日前否決了這項法案，參議員將在9月29日回到國會，要在會計年度結束前讓政府維持運作，時間已所剩無幾。

川普在接受《國家廣播公司》（NBC）專訪時宣佈這項消息，隨後補充，自己並不希望這麼做。白宮方面則進一步警告，如果聯邦政府在週二午夜後關門，數千個政府工作崗位可能面臨危險。

川普政府上週通知聯邦機構，如果國會未能達成避免政府停擺的協議，就要開始準備大規模裁員。如果白宮確實採取行動兌現這項威脅，將打破以往的先例，過去聯邦機構的僱員在政府停擺期間，通常會被要求暫時休假。

根據聯邦預算委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）數據，2013年美國聯邦政府全面關閉期間，約有85萬名僱員被迫休假。

美國管理和預算辦公室（OMB）在備忘錄中警告，可能會出現大規模裁員。這也讓國會議員阻止政府關門的壓力明顯增加，然而，距離政府撥款截止日期僅剩最後幾天，議員在談判上仍有很大分歧，這增加了政府關門的可能性。

