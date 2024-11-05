慧洋10月EPS 0.67元 前10月EPS 7.07元

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）10月合併營收為16.89億元，年增4.42%，營業利益5.41億元，稅前盈餘為4.97億元，分別年增25.33%與88.40%，自結每股稅前盈餘為0.67元；累計前10月合併營收為173.99億元，營業利益60.57億元，稅前盈餘為52.77億元，自結每股稅前盈餘7.07元。

慧洋指出，10月份主要受到中國十一假期、以及中國祭出振興經濟政策尚未開始明顯發酵，影響亞洲一帶市場需求，加上美國總統大選在即，全球市場經濟觀望氣氛濃厚，影響實際貿易活動，使短期散裝日租運價與指數有壓，本業與獲利雖略有回檔，但營業利益率仍有32%。

請繼續往下閱讀...

慧洋表示，仍樂觀中長期散裝市況，除了區域衝突反覆難解影響船舶航行路線外，日益嚴格的環保法規亦造成船舶需要減速、甚至拆解，再加上近年散裝新造船訂單不多，均使散裝運力供給面仍呈現吃緊狀態，而慧洋長期穩定一貫佈局節能船政策，2024年已完成交付4艘新船並已開始投入營運，明年則有2艘將提前交付，2026、27年則陸續有7、4艘，目前總計尚有13艘新船訂單，舊船處分方面，今年陸續公告處分4艘船舶，尚有1艘預計在年底前正式認列入帳，未來將依市況陸續處分老舊船舶，維持船隊運力在最佳狀態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法