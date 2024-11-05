聯電、日月光血流不止！外資大砍逾4萬張 股價直直落

聯電、日月光落難！外資大砍逾4萬張，股價直直落（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週二（5日）買超台股93.14億元，不過，半導體與金融股卻成為主要提款機，其中又以聯電與日月光投控最慘，遭倒貨逾4萬張，居賣超前2大，受外資大砍衝擊，股價雙雙下跌逾1%。

聯電又是這波外資主要獵殺目標，累計至週二，已連15砍，賣超逾43萬張，受到外資一路砍殺下，股價早已破底，今一度觸及45.05元，終場收45.35元，跌1.41%，成交量8.41萬張，至於日月光投控亦在外資賣超8955張下，股價開低走低，終場下跌1.64%，收150元，成交量1.73萬張。

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外資週二賣超前10大個股，依序為聯電（2303）3萬2615張、日月光投控（3711）8955張、臺企銀（2834）5665張、台新金（2887）5364張、彰銀（2801）5121張、光鋐（4956）4617張、晟銘電（3013）4537張、鴻海（2317）4530張、鴻準（2354）2762張、玉山金（2884）2696張。

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