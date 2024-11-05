航海王嗨！外資狂掃貨櫃三雄逾5萬張，陽明最搶手（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資在連4天賣超台股，週二（5日）大買台股93.14億元，銀彈集中在航運、金融與AI股，而航運又集中在貨櫃三雄，狂掃逾5萬張，當中又以陽明最犀利，光它1檔就敲逾3萬張。

貨櫃三雄在外資大買下，今股價全面走揚，其中又以萬海股價漲勢最猛，終場大漲5.46%，收94.7元，成交量8.18萬張，其次是陽明，漲3.82%，收70.7元，成交量8.46萬張，至於長榮也漲3.33%，收217.5元，成交量3.06萬張。

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外資買超前10大個股，依序為新光金（2888）3萬6602張、陽明（2609）3萬2165張、英業達（2356）2萬5426張、緯創（3231）2萬1884張、群創（3481）1萬1112張、萬海（2615）1萬732張、長榮（2603）7733張、凱基金（2883）7072張、長榮航（2618）6647張、聯鈞（3450）5616張。

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