晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

航海王嗨！外資狂掃貨櫃三雄逾5萬張 陽明最搶手

2024/11/05 16:35

航海王嗨！外資狂掃貨櫃三雄逾5萬張，陽明最搶手（業者提供）航海王嗨！外資狂掃貨櫃三雄逾5萬張，陽明最搶手（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資在連4天賣超台股，週二（5日）大買台股93.14億元，銀彈集中在航運、金融與AI股，而航運又集中在貨櫃三雄，狂掃逾5萬張，當中又以陽明最犀利，光它1檔就敲逾3萬張。

貨櫃三雄在外資大買下，今股價全面走揚，其中又以萬海股價漲勢最猛，終場大漲5.46%，收94.7元，成交量8.18萬張，其次是陽明，漲3.82%，收70.7元，成交量8.46萬張，至於長榮也漲3.33%，收217.5元，成交量3.06萬張。

外資買超前10大個股，依序為新光金（2888）3萬6602張、陽明（2609）3萬2165張、英業達（2356）2萬5426張、緯創（3231）2萬1884張、群創（3481）1萬1112張、萬海（2615）1萬732張、長榮（2603）7733張、凱基金（2883）7072張、長榮航（2618）6647張、聯鈞（3450）5616張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財