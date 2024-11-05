雙十一促銷提前啟動 11月部分電視面板有機會漲價

雙十一促銷提前啟動，不排除帶動部分電視面板價格上漲。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日發布11月初面板報價，由於中國以舊換新補貼政策刺激帶動電視需求上揚，加上品牌廠提前啟動雙十一促銷，市場熱度不墜下，不排除部分尺寸有機會漲價。至於顯示器面板受惠於TV需求轉好，跌幅也有收斂跡象，惟IPS筆電面板可能全面下跌。

TrendForce研究副總范博毓表示，11月後TV面板需求仍維持在相對熱絡的水準，小尺寸面板32吋與43吋在新興市場需求不差，大尺寸面板包括75吋與85吋受惠於中國以舊換新補貼政策的刺激，需求明顯上揚，加上品牌在十一長假促銷後，提前啟動雙十一促銷檔期，維持市場熱度不墜的情況下，預期TV面板價格可望獲得支撐。

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TrendForce預期11月份TV面板價格仍可全面維持持平態勢，且部分面板廠在需求好轉的狀況下，不排除將針對需求較好的特定尺寸提出漲價想法。

范博毓說，顯示器面板在10月跌幅擴大後，面板廠壓力遽增，進入11月，需求仍處於淡季，因此跌價壓力仍在，但因近期TV面板需求轉好，價格走勢趨穩，甚至不排除漲價下，顯示器面板也有機會受惠，加上明年農曆新年落在1月，可能會有部分品牌客戶於12月份提前備貨，改善需求。

以11月份的顯示器面板價格來看，Open Cell跌幅約0.2~0.3美元，面板模組部分，21.5吋預計下跌0.1美元，23.8吋與27吋估下跌0.2美元。

筆電面板需求雖然進入淡季，但部分品牌客戶於年底前積極衝刺數量下，對面板的拉貨動能仍維持在一定水位，少部分面板廠在10月份為了爭取客戶訂單，率先在部分面板價格上作微幅退讓。

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