名師解盤》容逸燊：AI仍是選後較明確題材

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

美股選前最後一天，台股攻到23000點月線之上，成交量維持健康的3000億出頭，顯示選前賣壓已經告一段落，選後如果川普順利當選，影響股市也許只有1~2天，馬上會利空出盡，擔憂就是，這次選舉太過於接近，如果出現平分秋色，沒辦法立刻分出結果的話，可能造成股市持續不確定性因素。

目前看來，這次兩邊鐵票倉都無法過半，而回顧2000年小布希和高爾，最終是由最高法院裁決，當時拖了30多天，美國總統勝選人才正式出爐，這次選舉比較不用擔心是川普或賀錦麗當選，反而要留意選舉結果如果沒辦法順利出爐，可能讓股市面臨幾週的不確定性因素。另外就是川普若落選，會不會再引發全美暴動，也是後續持續關注的。

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選舉對股市影響相對是短線的，中長線AI的發展，以及全球雲端資訊公司，在發展AI資本支出是持續投入的，輝達在下一週即將要公布財報，目前預估財報結果應該比較樂觀，期待新一代RUBIN晶片，將提前幾個月發表，包含海力士的高層也受到輝達要求，希望在HBM提前出貨，這都有利於台廠AI伺服器的部分，持續偏多去做操作，像2382的廣達上週五，大幅度開低300元之下後，3個交易日快要拉到前波高點320元上方，2317鴻海同樣回檔低點出現在上週五，現在又回到200元之上做整理，6669緯穎底部同樣打出上月型態，也是在GB200、新一代晶片受惠之一。

日前美超微因為財報不實，遭受市場賣壓，輝達現在應該比較明確會把供應鏈角色，由其他的台廠，或是戴爾電腦等去做替代，這對於台廠來說，相對有轉單效應，2376技嘉這2天也是低檔出現大漲，2377微星同樣整理過後開始比較明確表現，甚至新一代輝達顯卡5090系列也將要發布，有利於技嘉、微星在低檔去做比較明確表態，AI仍是選後比較明確題材，可以注意。

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