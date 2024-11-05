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義隆電：高毛利產品出貨比重增加 Q4營收季減8-17％

2024/11/05 15:12

義隆電董事長葉儀晧今日出席公司線上法說會。（記者卓怡君攝）義隆電董事長葉儀晧今日出席公司線上法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕觸控晶片廠義隆電（2458）今日召開線上法說會，第3季每股盈餘為2.49元，累積前3季每股盈餘為7.47元，義隆電指出，第3季本業營收、毛利與淨利均優於上季，主要是高毛利產品增加，產品組合優化，展望第4季，義隆預估第4季單季合併營收約28-31億元，季減8.9%至17.7%，因高毛利產品比重增加有望使毛利率維持高檔，預估第4季毛利率介於47.5%至49.5%，營業利益率介於20.4%至25%。

義隆電董事長葉儀晧指出，展望明年，全球NB產業應可繼續成長，今年整個NB市場拉貨力道回溫，義隆電新增產品線單價較高，電子書晶片單價已接近觸控螢幕晶片價格，平均單價發展方向正面，目前電子書已拿下全球兩大客戶，正在爭取第3大客戶，看好電子書接下來的進展。

義隆電第3季合併營收34.03億元，季增8.0%，年減2.8%，毛利率49.3%，優於上季的47.2%與去年同期的48.6%，但因匯損影響，業外損失8400萬元，第3季淨利歸屬於母公司為7.12億元，季減3.5%，年減7.0%，單季每股盈餘2.49元。

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