施俊吉自稱「擋人財路」被拔官 黃國昌要求財政部專案報告

民眾黨立院黨團總召黃國昌。（記者王藝菘攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院核定雲林縣農業處前處長呂政璋接任台灣金聯董事長，現任董事長施俊吉昨表達不滿，稱「合理懷疑擋人財路，擔心原萬有紙廠土地遭賤賣」。對此，民眾黨團立院總召黃國昌今日召開記者會痛批，為何施俊吉任期未到卻遭到拔官，換上與民進黨中常委蘇治芬關係良好呂政璋？民眾黨團會要求財政部到立院進行專案報告。

黃國昌指出，昨天被突襲式拔官的董事長施俊吉開記者會，直言自己被拔官「是有人打算賤賣國家土地，而自己只不過是一塊擋人財路的石頭被移開。」綜觀過去財報，施俊吉的經營成績表現不錯，對照民進黨那群爛人拿納稅金將台鹽綠能虧得一蹋糊塗，兩者情況截然不同。

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黃質疑，為何施俊吉任期未到，卻遭到拔官，換上與民進黨中常委蘇治芬關係良好的前雲林縣農業處處長呂政璋？呂政璋的胞弟呂政諺大有來頭，呂政諺過去被前政務委員張景森邀請到行政院「喬」農電共生，呂政璋也被安排與現任總統府秘書長潘孟安見面，現在還能轉戰擔任台灣金聯董事，2兄弟和民進黨高層關係密切，吃像難看，啃食國家資源。

黃國昌強調，儘管賴政府有人事任命權，但賴清德總統必須對自己任命負責，請財政部到立法院進行專案報告，民眾黨的立場很清楚，這件事情必須查到水落石出。

民眾黨立委張啓楷則抨擊，最近許多國營企業高層人事更動，包括資策會、台灣菸酒公司等等，民進黨正在把國營企業與國家的錢，搬到綠友友、賴友友口袋裡。台鹽綠能前董事長陳啟昱掏空11億，現在跑了，而媒體關注的台灣金聯，前董事長施俊吉控訴因擋人財路被拔官，牽涉金額更高達33.8億新台幣，「現在是信賴者得永生？」

張啓楷直言，呂政璋毫無金融專業，只有兩個經驗很有用，分別是當過雲林縣前縣長蘇治芬的農業處長、以及和總統府秘書長潘孟安交好。民進黨「現在進行式」掏空台灣，許多與賴清德關係良好的政二代紛紛空降國營企業高層，民眾黨要求財政部針對台灣金聯董座人事案進行專案報告，為人民好好看緊每一分納稅錢。

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