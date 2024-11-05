低收入受創最重 ! 研究 : 川普「高關稅」折損美消費能力年近2.5兆元

研究指出，若川普實施新關稅，恐折損美國人的年度消費能力。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美總統大選結果進入倒數計數。根據美國零售聯合會（NRF）一項研究顯示，若實施川普所提倡的新進口關稅，恐衝擊美國人每年的購買能力，預計年損失高達780億美元（約新台幣2.49兆元）。《路透》報導，上個月NRF預測11月至12月美國假期銷售額將成長3.5%、達9890億美元（約新台幣31.6兆元），但這是6年來的最低水準。

該研究稱，川普擬議的新關稅將影響服裝、玩具、家具、電器、鞋類和旅行用品等消費品類別，預計影響最大的是從中國進口的必要商品。

請繼續往下閱讀...

據報導，川普去年下半年接受《華盛頓郵報》採訪時表示，美國將對所有外國進口產品加徵關稅，而今年2月再表態，將對來自中國的進口產品加徵60%至100%的關稅。

NRF供應鏈和海關政策副總裁喬納森·戈爾德 （Jonathan Gold）表示，美國零售商嚴重依賴進口產品和製造原料、零件，以便能夠以實惠的價格向客戶提供各種產品。

然而，如果實施川普倡議的新進口關稅，對於美國低收入家庭的消費支出能力將進一步惡化，因為美國進口商繳納的高稅款，將透過販賣更高的價格，賺取其利潤，美國消費者只能買單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法