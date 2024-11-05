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美股拉警報！統計：大選後1日、1週全下跌

2024/11/05 08:27

根據歷史經驗，3大指數選舉日之後的交易日和1週內均出現平均下跌（路透資料照）根據歷史經驗，3大指數選舉日之後的交易日和1週內均出現平均下跌（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大舉倒數，市場靜待選舉結果，不過，根據歷史經驗，3大指數選舉日之後的交易日和1週內均出現平均下跌，這意味著投資者不應預期週三或接下來的幾天會立即出現上漲。

根據數字顯示，標普500選後之交易日平均跌0.3%，而後1週則跌0.84%，至於道瓊則分別跌0.27%與0.41%；那斯達克跌幅最重，分別下跌0.46%與1.03%。

這次選舉正值股市強勁的1年之際，推動大盤創下歷史新高。 Bespoke Investment Group 的數據顯示，2024 年的漲幅約為20%，是自1936 年以來總統選舉年前10個月表現最好的1年。

CNBC報導，歷史表明，股市通常會在總統選舉後上漲，但投資者首先需要為短期波動做好準備。

根據 CNBC 的數據，自1980年以來的總統選舉年，3大主要指數在選舉日至年底之間平均有所上漲。然而，投資者不應期望民意調查結束後市場會直線上漲。

事實上，這3個指數在投票日之後的交易日和1週內均出現平均下跌，這意味著投資者不應預期週三或接下來的幾天會立即出現上漲。

考慮到被認為勢均力敵的總統競選可能無法在週三上午揭曉，美國可能還需要等待勢均力敵的國會競選，才能確定哪一方控制眾議院的最終計票結果。

對此，摩根大通戰略研究執行董事艾米·何（Amy Ho）表示，選舉現在成為金融市場下一個催化劑的中心舞台，不過，他警告說，結果可能會存在不確定性，因為驗證選舉結果的時間表，可能需要幾天的總統競選和幾週的眾議院競選。

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