光寶科強化東南亞製造 越南廣寧新廠本月動工

光寶科（2301）因應國際地緣政治關係變化，持續擴大東南亞佈局力道。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）因應國際地緣政治關係，持續擴大東南亞佈局力道，在去年10月取得越南政府核發的投資許可之後，將斥資6.9 億美元（約新台幣219.98億元）在越北廣寧省境內的工業園區興建佔地30公頃的新廠區，一期工程本月啟動後，預計明年10月完工。

供應鏈消息指出，光寶科此次在廣寧省擴產，可望從明年11月起進入試產階段，2026年5月正式展開量產，一期工程建置的年產能預估為6440萬件產品，包括3330件電源轉換器，2070件電腦鍵盤與滑鼠，234萬件電腦伺服器電源，220萬台路由器，31萬台電動車充電設備與其他產品。

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對此，光寶科不予置評，不過回顧2年前（2022年11月），營運團隊宣布啟用越南海防市二期廠區，目標以高度自動化、數位化並結合大數據、人工智慧、與物聯網等先進技術，為網通、消費性電子等產品生產製造扮演關鍵角色，同時作為集團邁向工業4.0智慧製造的海外示範工廠。

光寶科董事長宋明峰當時曾表示，集團持續加速全球製造佈局，除了於美國、墨西哥、泰國、越南等廠區擴充產能外，也同時尋覓新地點，以敏捷、彈性、高品質的生產，串聯全球各地研發中心與製造基地的資源與能量，貼近客戶需求，為供應鏈提供在地化的整合性製造服務。

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