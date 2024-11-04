晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

光寶科強化東南亞製造 越南廣寧新廠本月動工

2024/11/04 19:27

光寶科（2301）因應國際地緣政治關係變化，持續擴大東南亞佈局力道。（記者方韋傑攝）光寶科（2301）因應國際地緣政治關係變化，持續擴大東南亞佈局力道。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）因應國際地緣政治關係，持續擴大東南亞佈局力道，在去年10月取得越南政府核發的投資許可之後，將斥資6.9 億美元（約新台幣219.98億元）在越北廣寧省境內的工業園區興建佔地30公頃的新廠區，一期工程本月啟動後，預計明年10月完工。

供應鏈消息指出，光寶科此次在廣寧省擴產，可望從明年11月起進入試產階段，2026年5月正式展開量產，一期工程建置的年產能預估為6440萬件產品，包括3330件電源轉換器，2070件電腦鍵盤與滑鼠，234萬件電腦伺服器電源，220萬台路由器，31萬台電動車充電設備與其他產品。

對此，光寶科不予置評，不過回顧2年前（2022年11月），營運團隊宣布啟用越南海防市二期廠區，目標以高度自動化、數位化並結合大數據、人工智慧、與物聯網等先進技術，為網通、消費性電子等產品生產製造扮演關鍵角色，同時作為集團邁向工業4.0智慧製造的海外示範工廠。

光寶科董事長宋明峰當時曾表示，集團持續加速全球製造佈局，除了於美國、墨西哥、泰國、越南等廠區擴充產能外，也同時尋覓新地點，以敏捷、彈性、高品質的生產，串聯全球各地研發中心與製造基地的資源與能量，貼近客戶需求，為供應鏈提供在地化的整合性製造服務。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財