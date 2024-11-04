雄獅旅展買氣旺 業績創新高

雄獅今年旅展業績創新高。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕今年ITF旅展人氣、買氣雙旺，雄獅旅遊表示，旅展現場四天業績破億，較去年成長20%，突破參展以來最高營收紀錄，線上線下4天整體總營收超過12億元。

雄獅表示，出國旅遊夯，年底將至加上適逢明年春節9連休，民眾在旅展期間購買以消化年假、寒假春節等行程為主，規劃明年228連假期間出遊的也不少。

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雄獅說，國內旅遊業績方面較去年成長2成，以特色鐵道商品、花東地區為消費者首選。國外旅遊銷售排行方面，以日本居首、歐洲次之，韓國排名第三。長程線出發日期多集中今年於12月至寒假春節，訂單能見度最遠到明年11月；短線出發日落在今年11至12月。

此外，雄獅旅遊極推動ESG理念，並響應2024 ITF台北國際旅展大會之「永續」及「數位」主題，榮獲大會頒發「最佳永續獎」殊榮。此次展攤設計突破傳統旅遊業者模式，採用四面通透的簡約結構，搭配環保且安全的節能燈具，營造開放、時尚的氛圍，展示設備亦全面採用高科技LED螢幕與液晶電視，取代傳統紙質宣傳品，提升互動體驗的同時，也大幅減少資源浪費。

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