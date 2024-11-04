晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

達方Q4營收估登全年高點 策略合作持開放態度

2024/11/04 19:09

達方今日舉辦線上法說會。圖為達方董事長蘇開建。（資料照）達方今日舉辦線上法說會。圖為達方董事長蘇開建。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電子零組件廠達方（8163）總經理蔡耀坤今日表示，今年前三季IT領域持續向上，不過因電動自行車（E-Bike）市況預計調整到2026年、綠能領域相對壓抑，整體營運呈現緩慢成長；另針對近期與散熱廠元山（6275）則因仍有討論空間、仍處暫緩狀態。

達方今日舉辦線上法說會。針對上週原定公告與散熱風扇廠元山的合作案、最終卻公告暫緩一事，蔡耀坤稱不方便針對個案評論，不過達方在合作、併購案都著眼彼此在產品、客戶、應用理用合作有綜效，未來仍不排除連結散熱或其他領域合作夥伴。

在營運面，達方第三季營收53.51億元，季增3%、年減22%，毛利率18.2%，稅後淨利1.89億元，季增10%、年減82%，每股稅後盈餘（EPS）0.68元；前三季累計營收156.6億元、年減21%，毛利率18.6%，稅後淨利5.05億元，年減65%，每股稅後盈餘1.82元。

產品組合部分，第三季IT週邊產品佔營收比重64%、綠能則佔23%、整合元件則佔比13%，綠能營收比重季減4個百分點、年減19個百分點，主因是歐洲市場市況仍冷，也連帶影響達方營運表現。

展望第四季，蔡耀坤則說，今年整體營運緩步升溫、第四季將優於第三季。其中IT將持續復甦，尤其AI帶動高階機種與週邊產品需求、利於提升單價與毛利率表現，商用高階機種也開始出貨，正持續觀察第四季是否回到過往水準；整合元件的AI伺服器出貨比重也持續拉升。

至於綠能事業，蔡耀坤則說，達方庫存將在今年抵制明年上半年間落底，但需求端仍有挑戰，尤其歐洲通路、品牌持續壓抑，市場拋售零組件、成車打折，整體市場要到2025年下半年至2026年間才會復甦，不過仍長線看好綠能事業未來性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財