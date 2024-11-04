達方Q4營收估登全年高點 策略合作持開放態度

達方今日舉辦線上法說會。圖為達方董事長蘇開建。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電子零組件廠達方（8163）總經理蔡耀坤今日表示，今年前三季IT領域持續向上，不過因電動自行車（E-Bike）市況預計調整到2026年、綠能領域相對壓抑，整體營運呈現緩慢成長；另針對近期與散熱廠元山（6275）則因仍有討論空間、仍處暫緩狀態。

達方今日舉辦線上法說會。針對上週原定公告與散熱風扇廠元山的合作案、最終卻公告暫緩一事，蔡耀坤稱不方便針對個案評論，不過達方在合作、併購案都著眼彼此在產品、客戶、應用理用合作有綜效，未來仍不排除連結散熱或其他領域合作夥伴。

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在營運面，達方第三季營收53.51億元，季增3%、年減22%，毛利率18.2%，稅後淨利1.89億元，季增10%、年減82%，每股稅後盈餘（EPS）0.68元；前三季累計營收156.6億元、年減21%，毛利率18.6%，稅後淨利5.05億元，年減65%，每股稅後盈餘1.82元。

產品組合部分，第三季IT週邊產品佔營收比重64%、綠能則佔23%、整合元件則佔比13%，綠能營收比重季減4個百分點、年減19個百分點，主因是歐洲市場市況仍冷，也連帶影響達方營運表現。

展望第四季，蔡耀坤則說，今年整體營運緩步升溫、第四季將優於第三季。其中IT將持續復甦，尤其AI帶動高階機種與週邊產品需求、利於提升單價與毛利率表現，商用高階機種也開始出貨，正持續觀察第四季是否回到過往水準；整合元件的AI伺服器出貨比重也持續拉升。

至於綠能事業，蔡耀坤則說，達方庫存將在今年抵制明年上半年間落底，但需求端仍有挑戰，尤其歐洲通路、品牌持續壓抑，市場拋售零組件、成車打折，整體市場要到2025年下半年至2026年間才會復甦，不過仍長線看好綠能事業未來性。

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