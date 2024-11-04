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曾呼籲投票！Nike等大企業不想冒險 今年美選保持沉默

2024/11/04 19:22

美國總統大選投票日逼近。（資料照，法新社）美國總統大選投票日逼近。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選投票日逼近，不過在2020年時，各家企業舉辦活動、拍影片，呼籲民眾趕緊投票，今年則有很大不同，包括Nike、Under Armour等企業都很低調。有分析指出，儘管鼓勵投票是無黨派性質的活動，企業仍認為，任何被視為政治性行為的舉動都不值得冒險。

根據《CNN》報導，在2020年的美國總統大選之前，Nike推出「你無法阻止我們發聲」（You Can’t Stop Our Voice）的投票推廣活動，找來了美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）等知名體育界明星拍攝影片。

當時Nike並非唯一這樣做的公司，Under Armour也發起了名為「Run to Vote」的數位宣傳活動，展示穿著品牌運動服裝的跑者，並在網站上提供註冊投票的資源；絕對伏特加（Absolut Vodka）則推出了「先投票，再飲酒」的廣告，呼籲大眾前去投票，公司還讓員工在投票當天放假。

不過，這情況到2024年卻未出現，雖然Nike並沒有為2024年美國總統大選推出數位宣傳活動，該公司表示已經和無黨派團體合作，並允許員工有時間投票。

Nike向CNN表示，「Nike一直以來都為美國員工提供投票所需的資源和時間。我們為符合條件的美國員工，提供有薪的假期選項，以確保每個人都能有時間、途徑和機會投票」。至於Under Armour和絕對伏特加未回應CNN。

報導指出，選擇在此次選舉中保持低調可能是明智的商業決策。愛德曼公關顧問公司（Edelman）的報告指出，有52%的美國人表示，他們會根據品牌對政治問題保持沉默，或據其政治立場選擇是否購買或抵制該品牌，這比起2023年的結果上升2個百分點。

儘管鼓勵投票的活動性質是無黨派的，但企業可能認為任何被視為政治性行為的舉動，都不值得冒險。

BluShark Digital行銷公司的尚克曼（Peter Shankman）表示，參與政治毫無投資回報，因為無論選擇哪一方，總會激怒一半的觀眾。即使你沒有選擇立場，也沒人會因為你鼓勵他們投票，而因此改變運動鞋品牌。

相較於大企業保持沉默，小品牌無所畏懼，例如線上睡衣品牌Petite Plume推出了一系列「Vote」、「未來總統」等標語的兒童睡衣，並將銷售收入的20%捐給無黨派組織，以促進選民教育與動員。

Petite Plume創辦人Emily Hikade表示，「我們非常小心不站隊，我想大部分客戶都知道現在投票的重要性，比以往更應該發生，無論投給誰都無關緊要」。

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