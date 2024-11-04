美2黨拒「中國製造」 義烏訂單慘澹難測美國大選

美國兩黨在競選過程拒絕使用中國製造的產品，導致浙江義烏訂單慘澹，難以預測美國大選結果。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數，昔日號稱比民調更準的另類指標中國「義烏指數」，今年完全看不出端倪。港媒直言，因為美國兩黨都表示在競選過程中只銷售美國製造的產品，拒絕使用中國製造的產品，導致浙江義烏訂單慘澹，難以預測美國大選結果。

香港經濟日報報導，前兩屆美國總統大選前夕，各種義烏指數滿天飛，這次的周邊數據則非常慘澹，義烏的商家對於美國大選訂單反應也相對冷淡。原因在於兩黨候選人競選議題都涉及中國製造，兩黨均表示競選過程中將只銷售美國製造的產品，拒絕使用「中國製造」。

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報導提及，今年8月拜登簽署「全美國國旗法案」，要求聯邦政府只能採購在美國生產的國旗。因此，義烏商家除了美國國旗訂單減少外，其他競選商品的訂單也大不如前。義烏商貿城一間小商家老闆質疑，今年大選形勢是不是不太明朗，川普害我6月錯失一筆大單，對方樣品訂金都付了，說要12萬個，結果沒有下文。

報導稱，美國選舉年對各種競選周邊產品需求量大，以小商品聞名的浙江義烏藉由訂單的熱度，往往能判斷哪位候選人有可能勝選。義烏指數曾在2016年準確預測川普勝出，2020年卻預測川普將連任而失准。

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