3大電子支付「嗶」進日本 一卡通跨境加碼綠點回饋

一卡通與TBCASoft合作，在日本推出支付服務。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕在台灣擁有650萬會員的電子支付一卡通，與美商鏈通科技（TBCASoft）合作推出跨境行動支付，打通台灣與日本的支付壁壘，並同時推動低碳、環保的旅行，旅日用戶只需使用一卡通iPASS MONEY APP上的「掃碼支付」，讀取日本商家的PayPay QR Code立牌，或向店員出示APP日本版的PayPay付款碼，即可完成跨境支付交易。

疫後國人出國旅遊興盛，使得跨境支付成為趨勢，電子支付三大業者：街口、全支付、一卡通，紛紛開通跨境支付業務，且海外首選地不約而同都瞄準日本，並與當地的龍頭業者PayPay合作。

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iPASS一卡通與TBCASoft的HIVEX®跨境支付平台合作，透過便捷且安全的行動支付技術，減少旅客出發前匯兌現金的人力，以及紙本的消耗、塑膠卡片的需求，進一步降低環境負擔。

此次跨境支付服務，一卡通透過HIVEX，與日本的PayPay系統無縫連結，用戶只需將一卡通iPASS MONEY APP切換至日本版，即可開啟「付款碼」、「掃碼支付」或使用「無人自助式付款」完成付款 。

TBCASoft商務發展總經理陳思維表示，HIVEX跨境支付平台致力於串聯全球行動支付系統，相比信用卡和現金交易，使用HIVEX進行交易不會產生額外的碳足跡，環保且高效。源自矽谷技術，HIVEX在台灣設立了營運總部，展望未來能綠化全球的跨境交易，推動全新國際金融生態圈的形成。

一卡通總經理鄭鎧尹則指出，一卡通不斷升級iPASS MONEY APP的功能，並與ESG永續發展策略接軌，本次跨境支付服務的推出，搭配「一卡通綠點」回饋計畫，希望透過此舉提升大眾的環保意識。

為慶祝跨境支付服務正式上線，即日起至2025年1月31日，用戶在日本使用一卡通iPASS MONEY APP於PayPay店家完成付款，可享三重優惠，最高達50%回饋，活動期間在日本PayPay合作商家消費可享一卡通綠點18.5%回饋（綠點1點價值新台幣1元，每人最高回饋300點）。

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